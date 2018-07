Neue Armbänder für die Fitbit Versa: Strick-Streifen mit dem gewissen Twist

Die vor allem bei Frauen beliebte Fitness-Watch Fitbit Versa bekommt einen frischen Anstrich – mit der neuen PH5-Kollektion bunt gestreifter Strick-Armbänder. Wie sie aussehen und was sie kosten erfahrt ihr hier.

In Zusammenarbeit mit dem Council of Fashion Designers of America wählte Fitbit PH5 aus einem Pool von fünf aufstrebenden Marken, um Accessoires für die feminine "Fitbit Versa"-Smartwatch zu entwerfen.

Drei Designs in verschiedenen Farb-Kombinationen

Herausgekommen sind dabei drei originelle Armbänder in jeweils zwei Farbvariationen:

hübsch gestreifte Strickware in Pink/Navy oder Navy/Weiß

originell gerippte Streifen-Optik in Rosa/Weiß oder Navy/Pink/Blau

oder die metallische beziehungsweise silberne Verschmelzung des schmucken Garns.

Das Material der Bänder soll laut Hersteller besonders leicht und angenehm weich sein, dank atmungsaktivem flexiblen Polyester. Für die Sporteinheiten, vor allem unter Wasser, sollen Nutzer aber besser auf das mitgelieferte pflegeleichte Silikon-Armband setzen, empfiehlt Fitbit.

High-Tech-Strick mit einem verspielten Twist – oder Leichtathletik-Linien?

Fitbit selbst beschreibt die neue Optik als futuristischen "High-Tech-Strick mit einem verspielten Twist". Vor allem bei sportlichen Trendsetterinnen dürften die charakteristischen, bunten, verspielten aber schlanken Stoff-Armbänder gut ankommen. Wei Lin ist eine der Designerinnen und sie erklärt ihre Assoziation so: "Ich war inspiriert von Marathons und den Linien der Leichtathletikplätze."

Woran erinnern euch die Armbandstreifen der Fitbit Versa? An die Apple Watch oder Leichtathletik-Plätze? (© 2018 Fitbit)

Uns erinnern die filigranen bunten Stoffstreifen zur kleinen eckigen Uhr eher noch mehr an die Apple Watch. Da sich längst auch die Smartphone-Hersteller erfolgreich am Design des iPhones orientieren, scheint die Weiterentwicklung der Fitbit Versa nur konsequent. Fakt ist: Sie hat den Smartwatch-Umsatz bei Fitbit mit einer Million verkauften Versa-Geräten im vergangenen Juni enorm gesteigert. Keine Frage, die kleine Fitnessuhr ist ein Wearable mit Klasse zum Spitzenpreis, aber als Smartwatch geht sie nicht durch. Wer komplett ohne Handy auskommen will, sollte dann doch lieber tiefer in die Tasche greifen – nämlich für die Apple Watch.

Erhältlich sind die neuen PH5-Armbänder für die Versa in Einheitsgröße vorerst nur aus den USA, zum Preis von je 39,95 US-Dollar – umgerechnet sind das gut 34 Euro.