Neue Farbe: Huawei P10 Plus in glänzendem Schwarz ist offiziell

Die neue Farbvariante des Huawei P10 Plus hat eine in Schwarz glänzende Rückseite

Glanz für das Huawei P10 Plus: Das Top-Smartphone aus China ist bereits in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Nun hat der Hersteller eine neue Variante in Schwarz angekündigt, die sich optisch von der bereits erhältlichen Ausführung in "Graphite Black" unterscheidet.

Die angekündigte neue Farbe für das Huawei P10 Plus soll übersetzt aus dem Chinesischen "Bright Black" heißen, wie Playfuldroid berichtet. Einen offiziellen Namen in Englisch hat die Variante demnach noch nicht. Zu den bisher verfügbaren Farben, zu denen auch "Graphite Black", "Mystic Silver", "Dazzling Gold", "Dazzling Blue" und "Greenery" gehören, gesellt sich nun eine Ausführung mit einem glänzenden Schwarz.

Deutschland-Start noch unklar

Es soll nur die Rückseite des Huawei P10 Plus in diesem Klavierlack-Schwarz glänzen. Zum Vergleich: Die bereits erhältliche Farbe "Graphite Black" hat eine Rückseite in Mattschwarz. In China werde die Ausführung bereits ab sofort verfügbar sein. Noch sei unklar, ob und wann der Verkaufsstart auch hierzulande erfolgt – und welchen Preis Huawei ansetzen wird.

Das Huawei P10 Plus in glänzendem Schwarz sei nur mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher erhältlich. Wie auch bei den anderen Farbausführungen des Modells ist ein Kirin 960 verbaut, die Dualkamera löst mit 20 MP und 12 MP auf. Für Selfies steht eine 8-MP-Frontkamera zur Verfügung, angetrieben wird das Smartphone von einem 3750-mAh-Akku. Das Display misst in der Diagonale 5,5 Zoll und löst in Full HD (1920 x 1080 Pixel) auf. Falls Ihr Euch für das Android-Gerät interessiert, findet Ihr alle weiteren Informationen in unserem ausführlichen Testbericht.