Apple verkündete schon bei der WWDC-Keynote am 7. Juni viele neue Features von iOS 15. Seitdem kommen nach und nach weitere interessante Neuerungen zum Vorschein, die praktische Funktionen bereithalten – unter anderen für Siri, AirPrint und die Standortbestimmung.

Apple hat die erste Entwickler-Beta von iOS 15 schon zum Download bereitgestellt. So konnten sich in den letzten Tagen viele Tester ein umfangreiches Bild von der nächsten großen iOS-Version machen. Dabei stießen sie auch auf Features, die Apple bislang kaum thematisiert hat.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12

+ o2 Free M 20 GB

+ 432 € CURVED Aktionsvorteil! Edle Aluminiumkanten (iPhone im neuen Design)

15,5 cm Super Retina OLED Display (1.170 x 2.532 Pixel bei 460 ppi)

20 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) mtl./24Monate: 56,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

"Wo ist?"-App mit Live-Radar für Personen und mehr

Dazu gehören etwa erweiterte Funktionen der "Wo ist?"-App. Die Anwendung hilft euch dabei, beispielsweise den Standort eurer Apple-Geräte oder bestimmter Personen herauszubekommen. In iOS 15 gibt es eigene Widgets der App, die ihr auf dem Homescreen eures iPhones ablegen könnt. Besonders viel Platz für Widgets bietet aufgrund seiner Display-Größe das iPhone 12 Pro Max.

Hinzu kommen iPhone-Benachrichtigungen, falls ihr Apple-Gadgets mit "Wo ist?"-Verknüpfung irgendwo liegen lasst. Für die Standortbestimmung von Personen gibt es zudem einen Live-Radar, sodass beispielsweise Eltern jederzeit sehen, wo ihr Kind (beziehungsweise dessen iPhone oder sonstiges Apple-Gerät) gerade ist und wie schnell es sich bewegt. In iOS 14 aktualisiert sich der Standort nur in bestimmten zeitlichen Abständen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 Pro

+ o2 Free L Boost 120 GB Pro Kamerasystem (Triple-Kamera mit Nachtmodus)

15,5 cm Super Retina XDR OLED Display (1.170 x 2.532 Pixel bei 460 ppi)

120 GB LTE & 5G Datenvolumen (mit bis zu 300 MBit/s) 91,99 € mtl./24Monate: 84,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

HomeKit besser über Siri steuern

Falls ihr HomeKit-Produkte wie intelligente Lichtschalter einsetzt, könnt ihr diese ab iOS 15 besser via Siri bedienen. Per Sprachbefehl lassen sich spezifische Zeiten festlegen, zu denen das jeweilige HomeKit-Gadget eine bestimmte Funktion ausführt – beispielsweise "Hey Siri, schalte das Licht im Wohnzimmer um 18 Uhr ein". Zudem könnt ihr Aktionen von eurem Standort abhängig machen ("Hey Siri, schalte alle Lichter aus, wenn ich das Haus verlasse.")

AirPrint bietet mehr Funktionen

Apple hat das AirPrint-Feature in iOS 15 um diverse Funktionen erweitert. Wer per iPhone ein Dokument oder eine Website drucken möchte, kann künftig mehr Parameter als zuvor einstellen. Dazu zählt unter anderem die Ausrichtung der jeweiligen Kopierseite. So lässt sich das Tool produktiver einsetzen als zuvor.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 mini

+ o2 Free M Boost 40 GB

+ Apple AirPods 2 Aluminium in Raumfahrt-Qualität (iPhone im neuen Design)

Super Retina XDR OLED Display (13,7 cm, 1.170 x 2.532 Pixel bei 460 ppi)

40 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) 52,99 € mtl./24Monate: 49,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Deutlichere Datenschutz-Hinweise

Wenn Apps auf deine persönlichen Daten (wie den Standort) zugreifen, zeigt euch iOS 15 das deutlich an. Das dazugehörige Icon in der iOS-Statusleiste erscheint in einem auffälligen Blauton, der mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht als die vorherige Variante.

Public Beta von iOS 15 im Juli

Falls ihr interessiert und abenteuerlustig seid, braucht ihr übrigens nicht bis zur offiziellen Veröffentlichung von iOS 15 im Herbst zu warten, um die neue Betriebssystemversion auszuprobieren. Apple gibt im Laufe des Julis die erste Public Beta von iOS 15 zum Download frei. Aber Vorsicht: Da es sich um Beta-Software handelt, ist mit Bugs und weiteren Problemen zu rechnen. Apple veröffentlicht die Public Beta nur zu Testzwecken.