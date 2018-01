Neue Fotos durchgesickert: So soll das Xiaomi Mi6X aussehen

Auf einer Webseite sind Bilder aufgetaucht, die das Xiaomi Mi6X zeigen sollen. Es ist nicht der erste Leak dieser Art: Vor Kurzem war der Ableger des Xiaomi Mi6 angeblich bereits auf Weibo zu sehen.

Eines der auf Slashleaks gezeigten neuen Bilder könnt ihr in dem unter diesem Artikel eingebundenen Tweet anschauen. Es weist zumindest eine Gemeinsamkeit mit dem anderen Foto auf, über das wir letztens berichtet haben. Beide Leaks deuten an, dass die beiden Objektive der Dualkamera untereinander angeordnet sind. In dieser Hinsicht würde das Xiaomi Mi6X also dem iPhone X ähneln – und auch generell könnte man es von hinten mit dem Apple-Flaggschiff verwechseln.

Kein Loch mehr auf der Rückseite

Es wäre nicht das erste Mal, dass Xiaomi sich von einem Apple-Design inspirieren lässt. Ein Beispiel dafür ist der Vorgänger des Xiaomi Mi6X: Das Xiaomi Mi5X, das außerhalb von China kurioserweise Mi A1 heißt, sieht etwa dem iPhone 7 Plus sehr ähnlich. Ein interessantes, auf dem letzten Foto abgebildetes Detail sucht man auf den neuen Bildern vergeblich: das mysteriöse kleine "Loch" auf der Rückseite des Mi6X. An dessen Stelle befindet sich nun offenbar ein gewöhnlicher Fingerabdrucksensor.

Gerüchten zufolge könnten wir auf dem Mobile World Congress (MWC) 2018 mehr über das Xiaomi Mi6X erfahren. Laut GSMArena wird der chinesische Hersteller das Smartphone auf dem Kongress in Barcelona vorstellen. Der MWC 2018 findet vom 26. Februar bis zum 1. März in der spanischen Metropole statt.