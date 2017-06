Neue Games für die Playstation 4: Das hat Sony auf der E3 vorgestellt

Plötzlich hängen bei der Demo zu einem Zombie-Game echte Menschen von der Decke des Theaters, es beginnt im Saal zu schneien, Nebel, Feuer und Explosionen knallen auf der Bühne – Sony weiß wie man neue Games am besten in Szene setzt. Auf der E3 in Los Angeles hat auch der Playstation-Hersteller seine neuen Games präsentiert. Besonders im Fokus stehen wieder mal Action-Abenteuer.

Zombies im Anmarsch

Und von denen gab es jede Menge. Zum ersten Mal wurde zum Beispiel Gameplay aus dem Zombie-Adventure "Days Gone" gezeigt – sowohl witzig als auch überraschend und ein bisschen brutal kommt das Spiel daher. Von der Steuerung erinnert es ein bisschen an "Uncharted" oder "Last of Us".

Von letzterem gab es leider keine neue Szenen aus dem zweiten Teil. Dafür begann die Pressekonferenz von Sony mit ein paar überzeugenden Story-Eindrücken aus "Uncharted: The Lost Legacy".

Neustart mit dem "God of War"

Einer der Höhepunkte war die Vorstellung vom neuen "God of War". Angekündigt wurde es im letzten Jahr, doch Fans mussten sich bis jetzt gedulden. Die Spieler bekommen beim Comeback von Hauptcharakter Kratos auf jeden Fall geballte Action und Gemetzel geboten. Storytechnisch dreht sich alles um den Sohn des Helden, den Ihr beschützen, aber auch ausbilden müsst. "God of War" kommt Anfang 2018.

"Spider-Man" schwingt auf der PS4

Die spannendste Gameplay-Demonstration hat sich Sony für den Schluss aufgehoben: Spider-Man kommt als Hochglanz-Action-Abenteuer im nächsten Jahr exklusiv auf die Playstation 4. Von Haus zu Haus schwingen, abstürzende Helikopter mit Spinnennetzen einfangen oder einfach blitzschnell Häuser entlang rennen – das Gameplay sah richtig gut aus.

Zwischendurch warten noch ein paar Quick Time Events, wo Ihr zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Knopf drücken müsst. Das Kampfsystem erinnerte aber eher an die coolen Kloppereien aus den "Batman"-Spielen.

Es dreht sich nur um Games

Sony hat während der Pressekonferenz immer wieder betont, dass auch dieses Jahr ganz im Zeichen der Spiele stehen würde. Und so hatten die Playstation-Macher neben den Neuvorstellungen noch andere Titel im Gepäck: Interessant ist hier vor allem "Horizon Frozen Wilds" – der erste DLC zum Rollenspiel.

Außerdem gab es einen neuen Trailer zu Quantic Dreams "Detroid: Become Human", der eindrucksvoll zeigte, wie weit aufgefächert sich die Story entwickeln kann. Denn wir scheinen als Roboter entscheiden zu können, ob wir beispielsweise einen Aufstand der Maschinen anzetteln oder eben nicht.

Außerdem wurden folgende Spiele gezeigt: