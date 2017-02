Neue Gear VR fürs Galaxy S8 erhält Einhand-Controller wie Daydream View

Neue Steuerungsmöglichkeit für das Virtual Reality-Headset: Samsung wird in diesem Jahr seine Gear VR neu auflegen – passend zum Release des neuen Top-Smartphones Galaxy S8. Das Gadget soll angeblich ein Feature der Google-Konkurrenz mitbringen.

Die derzeit erhältliche Version von Samsung Gear VR trägt die Kennnummer SM-R323 und ist an das aktuelle Vorzeigemodell Galaxy S7 angepasst. Wie Roland Quandt über seinen Twitter-Account berichtet, soll die neue Version – SM-R324 – eine angepasste Frontseite aufweisen, um das Galaxy S8 aufnehmen zu können. Außerdem wird es offenbar einen Einhand-Controller geben, wie ihn schon Googles Headset Daydream View bietet. Der Controller wurde unlängst von der zuständigen Behörde in den USA zertifiziert und könnte SamMobile zufolge optisch an PlaySttation Move erinnern.

Release mit dem Smartphone?

Sollte die neue Ausführung der Gear VR tatsächlich auf das Galaxy S8 ausgerichtet sein, wird Samsung das Headset vermutlich nicht auf dem MWC 2017 vorstellen, sondern zusammen mit dem Smartphone Ende März oder Anfang April 2017. Ob es sich dabei schon um den Nachfolger handelt, den Samsung bereits Mitte Dezember 2016 angekündigt hat, oder nur eine Neuauflage, wird sich dann zeigen.

Virtual Reality dürfte auch im Jahr 2017 ein bestimmendes Thema in der Technik-Welt bleiben – obwohl die erhältlichen Geräte noch etliche Kinderkrankheiten aufweisen. Die zweite Generation der HTC Vive beispielsweise soll bereits entwickelt werden, bis zum Release dürfte es allerdings noch eine ganze Weile dauern. Dem Chef von HTC Vive zufolge könnten Unternehmen bei VR-Headsets keine Release-Zyklen wie bei Smartphones garantieren, da die Entwicklung deutlich mehr Zeit in Anspruch nähme. Demnach könnte es bis zur Gear VR 2 von Samsung auch noch eine Weile dauern.