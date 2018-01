Neue Hinweise auf Ausstattung des Nokia 7 Plus

Ende 2017 tauchten in einer Kamera-App von HMD Global Hinweise auf das bis dahin nie zuvor erwähnte Nokia 7 Plus auf. Seitdem ist es relativ still um das Gerät geworden, doch nun soll ein Benchmark Details zu den technischen Spezifikationen verraten.

Bislang war unklar, was genau das Nokia 7 Plus von der Standardvariante unterscheiden wird. Denkbar wären etwa ein größeres Display im zunehmend verbreiteten 18:9-Format oder eine bessere Ausstattung. Über letztere gibt nun möglicherweise ein Eintrag in der Datenbank von Geekbench Aufschluss.

Prozessor-Upgrade innerhalb der Mittelklasse

Demnach kommt im Nokia 7 Plus ein Qualcomm Snapdragon 660 zum Einsatz, dem 4 GB RAM zur Seite stehen. Zum Vergleich: Auch das Nokia 7 verfügt über 4 GB, auf Wunsch sogar über 6 GB RAM. Allerdings verbaut HMD Global darin den schwächeren Snapdragon 630. Beide Prozessoren gehören Qualcomms Mittelklasse an. Der Sprung vom Snapdragon 630 zum 660 allein dürfte den Zusatz "Plus" kaum rechtfertigen. Von daher ist es gut möglich, dass dieser sich wie beispielsweise beim iPhone 8 Plus oder dem Galaxy S8 Plus auch auf die Größe des Smartphones bezieht.

Auch das Betriebssystem, mit dem HMD Global das Gerät ausliefert, verrät der Geekbench-Eintrag anscheinend. Offenbar liefert der Hersteller das Nokia 7 Plus ab Werk mit Android 8.0 Oreo aus. Davon ist durchaus auszugehen, schließlich trat das Unternehmen zuletzt mit einem verhältnismäßig schnellen Oreo-Update für das Nokia 8 positiv in Erscheinung. Interessant wird auch sein, in welchen Regionen das Nokia 7 Plus erscheinen wird. Das Nokia 7 gab es zum Launch nur in China.