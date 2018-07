Neue Rabattaktion: Viele PS4-Games aktuell günstiger

Sony startet mal wieder eine Rabattaktion und bietet Nutzern, die auf der PlayStation 4 zocken, viele bekannte Titel zum niedrigen Preis. Wer einen PlayStation-Plus-Account besitzt, bekommt noch einmal einen Extra-Preisnachlass.

Mehr als 100 Titel gibt es aktuell im PSN Store günstiger – und da Sony die "doppelten Rabatte" zurückholt, können PS-Plus-Mitglieder noch mehr sparen. Für sie kosten einige Games 80 Prozent weniger als bisher. Abonnenten des kostenpflichtigen Online-Dienstes bekommen für die PlayStation 4 zum Beispiel "The Elder Scrolls 5: Skyrim VR" für 20,99 Euro. Zuvor lag der Preis bei knapp 70 Euro.

"Wolfenstein" für knapp 5 Euro

Den Preis der Digital-Deluxe-Version von "Call of Duty: Infinite Warfare" senken die Verantwortlichen von 109,99 Euro auf 71,49 Euro beziehungsweise für Abonnenten sogar auf 32,99 Euro. Die Standard-Version kostet für PS-Plus-Mitglieder hingegen 19,59 Euro und damit ähnlich so viel wie die Gold-Edition von "Far Cry 4", die momentan 19,99 Euro kostet. Der Preis von "Wolfenstein: The New Order" geht sogar auf 5,99 Euro herunter.

Die Rabattaktion läuft bis zum 25. Juli 2018. Zudem gibt es für die PlayStation 4 in diesem Monat wieder einige komplett kostenlose Games über PS Plus, darunter "Heavy Rain" und das Online-Multiplayer-Kampfspiel "Absolver". Die Titel stehen seit dem 3. Juli im PSN Store bereit. Für einige Tage könnt ihr zudem noch "Call of Duty: Black Ops 3" gratis abstauben.

Das sind einige Highlights der "Doppelte Rabatte"-Aktion: