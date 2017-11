Fürs Galaxy S9? Samsungs neue Akkus laden fünfmal schneller

Die Akkus in Samsung-Smartphones sollen künftig länger laufen

Der "Graphene Ball" soll Akkus stark verbessern: Samsung forscht offenbar an einer Technologie, mit der die Energiespeicher in Smartphones wesentlich schneller aufgeladen werden können als derzeit üblich. Auch die Kapazität soll dadurch erhöht werden.

Das SAIT (Samsung Institute of Technology) hat verkündet, eine neue Technologie zur Verbesserung von Smartphone-Akkus zu entwickeln, wie ZDNet berichtet. Dank des sogenannten "Graphene Balls" soll die Kapazität angeblich um bis zu 45 Prozent gesteigert werden können. Deutliche Fortschritte soll es zudem bei den Ladezeiten geben: Akkus können offenbar bis zu fünf Mal schneller aufgeladen werden als ohne den "Graphene Ball".

In zwölf Minuten voll aufgeladen

Handelsübliche Lithium-Ionen-Akkus, die derzeit vor allem in Smartphones verbaut werden, könnten in etwa einer Stunde voll aufgeladen werden. Mit dem "Graphene Ball" soll sich die Ladezeit auf zwölf Minuten verkürzen. Akkus mit der neuen Technologie könnten außerdem eine Temperatur von 60 Grad aufrechterhalten – und seien dadurch auch für den Einsatz in Elektroautos geeignet.

Samsung hat die Technologie bereits in Südkorea und den USA patentieren lassen. Graphene, das hierzulande "Graphen" heißt, ist ein sehr leitfähiges und äußerst widerstandsfähiges Material. Wann erste Geräte mit Graphene-Akkus ausgestattet werden können, ist derzeit noch nicht bekannt. Das Galaxy Note 8 beispielsweise hat zuletzt einen kleineren Akku erhalten als der Vorgänger – was aber vor allem mit der Sicherheit des Phablets zusammenhängt.