Neuer Apple Store in Chicago sieht von oben wie ein MacBook aus

Ungewöhnlicher Look: Apple baut einen neuen Store in Chicago, der von oben aussieht wie ein MacBook. Passenderweise legten Bauarbeiter auch ein weißes Apple-Logo auf das Dach – ein Vorgang, der vom News-Portal DNAinfo auf Video festgehalten wurde und nun auf YouTube zu bestaunen ist.

Schon nach einer Stunde wurde das Symbol wieder entfernt, aber vielleicht kommt an dessen Stelle doch noch ein Leuchtlogo. Die Ähnlichkeit mit dem Notebook ist aber auch ohne den ikonischen Apfel verblüffend, denn das Dach ist ähnlich dem MacBook seitlich abgerundet und wirkt, als würde es Aluminium bestehen. Das spezielle Design ist eine Überraschung – auf früheren Plänen des Gebäudes sei immer nur ein einfaches Flachdach abgebildet gewesen.

Hommage an berühmten Architekten

Der imposante Neubau zieht sich über zwei geräumige Stockwerke und besteht ringsherum aus Glas. Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird es also so wirken, als würde das MacBook in der Luft schweben. Zentral gelegen befindet sich das Gebäude zudem ganz in der Nähe der Michigan Avenue Bridge, einem bekannten Wahrzeichen Chicagos.

Entworfen wurde Apples neues Flaggschiff von Foster + Partners, einem der bekanntesten Architekturbüros der Welt. Das Design soll eine Hommage an den Architekten Frank Lloyd Wright sein, der unter anderem das Guggenheim-Museum in New York entworfen hat. Wann der Store offiziell eröffnet wird, ist noch nicht bekannt. Doch die Aufnahmen von DNAinfo lassen vermuten, dass der Bau schon bald abgeschlossen sein könnte.