Neuer Chromecast versehentlich schon im Verkauf: So sieht das Gadget aus

Der neue Chromecast sieht seinem Vorgänger offenbar sehr ähnlich: Im Internet sind zahlreiche Fotos aufgetaucht, die den Dongle vor seiner offiziellen Präsentation zeigen sollen. Angeblich hat ein Geschäft das Gadget sogar bereits verkauft.

Die US-Handelskette Best Buy habe den Chromecast der dritten Generation aus Versehen schon verkauft – das berichtet zumindest ein Reddit-Nutzer laut Android Police. Das Gerät habe sich noch nicht einmal im System von Best Buy befunden, weshalb der Kassierer einfach einen alten Dongle abgerechnet habe. Der glückliche Käufer veröffentlichte daraufhin ein Foto bei Reddit, das die neue Generation neben der alten zeigen soll. Ihr findet das Foto in einem Tweet am Ende des Artikels.

Passendes Produkt Google Chromecast (2015)

Leicht verändertes Design

Form und Größe der dritten Chromecast-Generation haben sich dem Bild zufolge nicht geändert. Im Gegensatz zur zweiten Generation hat der neue Dongle aber offenbar keine glatte und glänzende Oberfläche, sondern eine matte. Das Logo auf der Oberseite ist etwas kleiner geraten und insgesamt unauffälliger als bei der aktuellen Ausführung.

Es sei möglich, dass der Reddit-Nutzer nur eine Ausführung der zweiten Generation des Dongles erwischt hat, die ein leicht verändertes Design aufweist. Somit könnte sich die dritte Chromecast-Generation doch visuell von der aktuellen abheben. Am 9. Oktober 2018 findet eine Veranstaltung statt, auf der Google voraussichtlich das Pixel 3 und Pixel 3 XL enthüllen wird. Im Rahmen des Events wird vermutlich auch der neue Dongle offiziell angekündigt.