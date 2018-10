Neuer Razer-Controller ermöglicht bequemes Spielen mit Android-Smartphones

Ein neuer Controller speziell für euer Android-Smartphone: Hersteller Razer hat gemeinsam mit dem Razer Phone 2 das Gamepad Razer Raiju Mobile vorgestellt, mit dem ihr komfortabel spielen könnt. Der Tastenaufbau dürfte einigen von euch sehr bekannt vorkommen.

Razer Raiju Mobile sieht laut CNET aus wie ein Xbox-One-Controller. Er besitzt vorne vier Tasten, zwei Analogstick sowie ein Steuerkreuz. Letzteres ist wie bei der Microsoft-Variante unten links positioniert. Auch die Schultertasten dürfen nicht fehlen. Der Controller hat eine neigbare Halterung, in die ein Smartphone im Querformat passt. Dadurch ist keine Ablage für das Android-Gerät selbst nötig.

Tasten anpassbar

Eine Verbindung zwischen Smartphone und Razer Raiju Mobile erfolgt via Bluetooth oder direkt über ein USB-C-Kabel. Ein Adapter von USB-C auf Micro-USB soll dem Gamepad beiliegen. Um zwischen diesen beiden Modi zu wechseln, muss ein kleiner Schalter auf der Rückseite des Gadgets umgelegt werden.

Über eine App können Nutzer die Buttons auf dem Gamepad selbst belegen und so an ihr Lieblingsspiel anpassen. Dadurch ist der Razer Raiju Mobile zu einer Vielzahl an Titeln kompatibel. Zudem hält er lange durch: Bis zu 23 Stunden Akkulaufzeit verspricht der Hersteller.

Da der Controller auch auf der deutschen Webseite von Razer aufgeführt wird, ist eine Veröffentlichung in Deutschland wahrscheinlich. Günstig ist das Smartphone-Zubehör aber nicht: Das Unternehmen gibt einen Preis von 179,99 Euro an. Noch gibt es keinen offiziellen Erscheinungstermin für das Gamepad, doch vor Ende 2018 soll es so weit sein.