Neuer Sonos-Player kommt Anfang Juni

Sonos lädt Medienvertreter für den 6. Juni 2018 zu einem Event in San Francisco ein. Auf der Einladung ist eine Szene mit zahlreichen Fernbedienungen zu sehen, die Sonos mit "You're Better Than This" (frei übersetzt etwa: "Das geht doch besser") kommentiert.

Diesen Slogan nutzt das Unternehmen bereits seit Jahren, um unkomfortable Systeme zu zeigen und durch bessere Lösungsvorschläge zu ersetzen. In welchem Punkt Sonos das Smart Home verbessern möchte, ist noch nicht bekannt. The Verge rechnet mit einer Soundbar mit HDMI und Mikrofonen für Sprachsteuerung, die das Heimkino erweitern könnte.

Kommt der Google Assistant?

Das Portal stützt seine Vermutung auf Informationen aus der Datenbank der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FCC. Dort ist zuletzt ein Gerät des Herstellers aufgetaucht, das als smarter All-in-one-Heimkino-Lautsprecher beschrieben wird. Es ist davon auszugehen, dass Sonos aktuell ein Produkt entwickelt, mit dem ihr euren Fernseher per Sprachbefehl steuern könnt und das zudem einen knackigen Sound in euer Wohnzimmer bringt. Als Sprachassistenten dürften die Entwickler auf Alexa setzen und vielleicht wird endlich auch der Google Assistant in das Universum des Unternehmens integriert. Dasselbe dürfte für Apple AirPlay 2 gelten.

Der Audio-Hersteller könnte es durchaus auch mit einer neuen Version der Playbase versuchen. Die Soundanlage stellt ihr unter euren Fernseher. Eine neue Playbar, die ihr an die Wand hängt oder vor dem TV platziert, ist allerdings wahrscheinlicher, da das aktuelle Produkt bereits seit einigen Jahren auf dem Markt ist. Ganz neu hingegen ist der smarte Lautsprecher One in Rot – passend zum iPhone 8(PRODUCT)RED. Die Limited Edition trägt den Namen "Hay for Sonos".