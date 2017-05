Neuer Trailer zu "Orange is the New Black": In Staffel 5 bricht Chaos aus

Im Juni 2018 startet die fünfte Staffel von "Orange is the New Black" auf Netflix. Einen Vorgeschmack auf die Fortsetzung der beliebten Serie vermittelt nun ein neuer Trailer – dem zufolge in den nächsten Folgen in der Gefängnisanstalt Litchfield das Chaos ausbricht.

Dem Trailer zufolge setzt Staffel 5 von "Orange is the New Black" bei einem Cliffhanger an, mit dem die vierte Staffel geendet ist. Anschließend scheint sich einiges zu verändern: Es kommt im Gefängnis zu einer Rebellion, die Insassen übernehmen die Kontrolle über Litchfield. Danach muss sich allerdings zeigen, ob die Frauen auch als Team agieren können, um die neue Ordnung aufrecht zu erhalten.

Aufstand für kurze Zeit

Womöglich ist der Machtwechsel im Gefängnis aber nur von kurzer Dauer. Schon im Januar 2017 hat die Taystsee-Darstellerin Danielle Brooks gegenüber E! News verraten, dass die fünfte Staffel nur die Geschehnisse eines kurzen Zeitraumes abbildet: "Ihr werdet dreizehn Episoden ansehen und herausfinden, was innerhalb von drei Tagen passiert ist."

Die neuen Folgen werden ab dem 9. Juni 2017 auf Netflix zu sehen sein. Vor wenigen Tagen wurde die fünfte Staffel von "Orange is the New Black" jedoch bereits beinahe vollständig von Hackern illegal ins Netz gestellt, weil der Streaming-Anbieter auf einen Erpressungsversuch nicht reagiert hat. Es wurde angeblich damit gedroht, dass weitere Serien vorzeitig geleakt werden.