Neuer Trailer zu “Red Dead Redemption 2”: So lebt es sich als Outlaw

Mit "Red Dead Redemption 2" hat sich Rockstar Games einiges vorgenommen – was allein schon der Speicherplatzbedarf des Titels zeigen dürfte. Langeweile wird euch als Outlaw deshalb wohl nicht erwarten. Es gibt im Wilden Westen offenbar sehr viel zu entdecken und zu tun. Dabei warten viele gefährliche Aktivitäten auf euch.

Dem Trailer zufolge haben die Entwickler ein Feature aus "GTA V" übernommen. In "Red Dead Redemption 2" könnt ihr ebenfalls Raubüberfälle machen. Selbst Häuser, Geschäfte, Züge oder Kutschen könnt ihr überfallen, um die eigene Haushaltskasse aufzubessern. Wenn ihr euch durch die Welt des Spiels bewegt, solltet ihr aber immer auf eure Umgebung achten. Viele rivalisierende Gangs oder Kriminelle erwarten euch an verschiedenen Orten. Ein kurzer Ausflug könnte so schnell zu einem Kampf um Leben und Tod werden.

Klassische Wild-West-Duelle

Hauptfigur Arthur ist zum Glück alles andere als wehrlos. In Feuergefechten könnt ihr auf die Fähigkeit "Dead Eye" zurückgreifen. Dadurch läuft das Spielgeschehen für einen kurzen Moment in Zeitlupe ab – und ihr könnt schnell ein paar gezielte Schüssen auf eure Feinde abgeben. Dabei werden euch sogar besonders verletzliche Punkte der Gegner angezeigt.

Die Entwickler überlassen euch in "Red Dead Redemption 2" ferner die Entscheidung, was euer Charakter essen und anziehen soll. Es ist laut Trailer zudem eure Wahl, ob Arthur frisch rasiert und gewaschen durch die Welt reitet – oder ob er sich als verdreckter Outlaw mit Vollbart zeigt. Darüber hinaus zeigt der Clip einige Minispiele und weitere Aktivitäten, die ihr machen könnt. Dazu gehören sogar typische Western-Duelle der Sorte "Wer zieht seine Waffe schneller?" Bald könnt ihr es selbst ausprobieren: Am 26. Oktober 2018 erscheint der Titel für PS4 und Xbox One.