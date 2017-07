Neuer Trailer zu "The Defenders" verspricht eine Menge Action

Blutig wird es in "The Defenders" zugehen: Netflix hat zur bald startenden Serie einen zweiten Trailer veröffentlicht – pünktlich zur Comic Con, die derzeit in San Diego stattfindet. Im Zentrum des Trailers steht außer den vier Superhelden auch Sigourney Weaver als Alexandra.

Gleich zu Beginn des beinahe drei Minuten langen Netflix-Trailers hören wir Alexandra, die der Kopf der Verbrecherorganisation "The Hand" ist: "Die Sache am Krieg ist: Er funktioniert nur, wenn beide Seiten denken, dass sie die Guten sind", sagt Weaver in ihrer Rolle – und findet, dass sie sich gar nicht groß von den vier Helden unterscheidet.

Keine Liebe auf den ersten Blick

Der angesprochene Krieg wird in dem Clip auch gezeigt: Mit dem Mashup "The Defenders" erwartet die Zuschauer wie schon in den einzelnen Serien eine ganze Reihe an gut choreografierten Kämpfen. Was der Trailer ebenfalls verrät: Die Protagonisten können sich keinesfalls sofort gut leiden, sondern müssen sich erst zusammenraufen – im wahrsten Sinne des Wortes.

"Marvel's The Defenders" vereint die Superhelden Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones und Iron Fist. Der erste Trailer zur Serie ist bereits im Mai erschienen; das neue Video erhöht nun noch einmal die Vorfreude, bevor die erste Staffel dann Mitte August bei Netflix erscheint. Nicht bekannt ist bislang, ob der Punisher einen Gastauftritt haben wird. Aber der aus Daredevil bekannte Charakter wird schon im November 2017 zu dem Streaming-Dienst zurückkehren – mit einer eigenen Serie.