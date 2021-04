Xiaomi hat den Flaggschiff-Sektor schon lange im Visier. High-End-Modelle wie das Mi 11 bieten entsprechend viele Premium-Features. Dazu gehört auch die 108-MP-Kamera. Zukünftig könnte Xiaomi hier eine MP-Schallmauer durchbrechen: Gerüchten zufolge plant das Unternehmen mit einer 200-MP-Kamera.

Höher, schneller, weiter – das ist das Motto vieler Tech-Produkte. Smartphone-Kameras zählen zu den Komponenten, deren Entwicklung besonders rasant verläuft. Während beispielsweise 12 MP vor einigen Jahren noch als gut galten, überschreiten einige Flaggschiff-Modelle inzwischen schon die 100-MP-Marke – darunter das Xiaomi Mi 11. Das chinesische Unternehmen arbeitet laut Berichten schon am nächsten Kamera-Meilenstein. Demzufolge möchte Xiaomi Handys mit 200-MP-Kameras auf den Markt bringen. Aktuell liegt die höchste Auflösung von Handy-Kameras bei 108 MP. Der Xiaomi-Plan sieht demnach praktisch eine Verdoppelung des aktuellen Bestwerts vor.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Mi 11 5G + o2 Free M 20 GB Kameras mit Studioqualität (108 MP Hauptkamera mit OiS)

Display ohne Kompromisse (riesiger Farbumfang und flüssiger Darstellung)

20 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) mtl./24Monate: 39,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Details zur 200-MP-Kamera

Der Sensor für die zukünftige High-End-Kamera soll von Samsung kommen. Die Pixelgröße liegt Gerüchten zufolge bei 0,64 µm, was weniger wäre als beim Mi 11 (0,8 µm). Da ein kleinerer µm-Wert normalerweise stärkeres Bildrauschen und eine geringere Lichtempfindlichkeit bedeutet, bleibt abzuwarten, ob die 200 MP eines zukünftigen Xiaomi-Handys tatsächlich Bildverbesserungen im Vergleich zu aktuellen Top-Modellen mit sich bringen.

Plant Xiaomi Handy-Kameras mit 200 MP? (© 2021 CURVED )

Erst 200 MP, dann 600 MP?

Samsung deutete bereits in der Vergangenheit die Entwicklung einer 200-MP-Kamera für Smartphones an, wobei die offizielle Bestätigung noch aussteht. Der südkoreanische Hersteller würde die High-End-Komponente aller Voraussicht nach nicht nur an Großkunden wie Xiaomi liefern, sondern auch in den hauseigenen Flaggschiff-Smartphones einsetzen. Die kommende Modellreihe Galaxy S22 gilt als heißer Kandidat für die 200-MP-Kamera. Samsung könnte zum Beispiel nur bestimmte High-End-Modelle wie die "Ultra"-Variante damit bestücken.

Das Unternehmen kündigte bereits im letzten Jahr eine noch bahnbrechendere Kameralösung an. Laut eigenen Angaben arbeitet Samsung an einer 600-MP-Kamera. Bis zur Marktreife dürfte es aber noch Jahre dauern. Der 200-MP-Bildsensor könnte hingegen schon bei der nächsten Flaggschiff-Generation von Samsung und anderen Handy-Herstellern zum Einsatz kommen.

Deal Xiaomi Redmi Note 10 Pro + BLAU Allnet L 4 GB mtl./24Monate: 16,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Samsung Galaxy A52 + BLAU Allnet L 4 GB 19,99 € mtl./24Monate: 17,99 einmalig: 1,00 € zum shop