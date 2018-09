Neues Bild aufgetaucht: Sieht das Mate 20 Pro aus wie ein Galaxy Note 9?

Das Mate 20 Pro soll über abgerundete Display-Kanten verfügen: In der Vergangenheit sind bereits mehrfach Bilder aufgetaucht, die auf dieses Design-Element des kommenden Top-Smartphones von Huawei hindeuten. Nun macht ein neues Foto dieser Art die Runde.

Das Bild zeigt ein großes Smartphone mit Edge-Display, das an den Seiten stark an den Bildschirm des Galaxy Note 9 erinnert. Der obere und untere Rand fallen aber offenbar deutlich schmaler aus als bei dem Samsung-Smartphone. Das Gerät scheint außerdem über eine sehr breite Notch zu verfügen, in der Gerüchten zufolge Sensoren für eine 3D-Gesichtserkennung untergebracht sind. Darunter ist der Schriftzug "Huawei Mate 20 Pro" zu erkennen. Das Foto wurde unter anderem von Slashleaks verbreitet – ihr findet es in einem Tweet unterhalb dieses Artikels.

Vorstellung Mitte Oktober

Auf dem Foto soll allerdings kein funktionierendes Exemplar des Mate 20 Pro zu sehen sein, wie unter anderem PhoneArena berichtet. Stattdessen handelt es sich offenbar um einen Dummy des Smartphones. Trotzdem könnte das Design des Flaggschiffs tatsächlich so beschaffen sein, wie es das Foto nahelegt. Erst kürzlich machten Bilder die Runde, die das Gerät mit diesen Design-Merkmalen zeigen.

Das Mate 20 Pro soll Gerüchten zufolge deutlich schneller als die Android-Konkurrenz sein. Grund dafür ist angeblich der Chipsatz Kirin 980, der in dem Smartphone erstmalig zum Einsatz kommen soll. Huawei wird sein neues Flaggschiff am 16. Oktober 2018 präsentieren. Lange müssen wir uns also nicht mehr gedulden, ehe wir zu Design und Ausstattung handfeste Informationen erhalten.