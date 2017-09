Neues Fire TV: Amazon baut Streaming Box mit Lautsprecher und Alexa-Zugriff

Beide neuen Fire TV-Modelle sollen HDR-Videos in 4K mit 60 fps wiedergeben können

Amazon arbeitet angeblich wieder an einer Erweiterung seines Fire TV-Angebotes. Zwei neue Modelle sollen laut einem Bericht von AFTVnews derzeit entwickelt und für einen Release in diesem Jahr vorbereitet werden.

Das spannendere der beiden Fire TV-Modelle besitzt dabei offenbar auch das deutlich größere Gehäuse. Die erwartete Set-Top-Box, im Bild oben rechts, hat die Form eines Würfels und enthält angeblich auch einen Lautsprecher. Wie der Amazon Echo Dot soll dieses Fire TV nämlich den Zugriff auf die Amazon-Assistenz Alexa ermöglichen. Der Lautsprecher wird entsprechend stark genug sein, damit Alexa Euch auch antworten kann, wenn Euer Fernseher gerade einmal nicht an ist.

Mit Infrarot und Mikrofon

Möchtet Ihr fernsehen oder Musik hören, gibt die Fire TV den Ton über die gekoppelte Hardware, also Euren Fernseher oder das verbundene Boxensystem wieder. Integrierte Mikrofone sollen es Euch ermöglichen, die Streaming-Box freihändig per Sprachbefehl zu steuern. Ein ebenfalls enthaltener Infrarotsender verleiht der Box die Macht über Euren Fernseher.

Das zweite und deutlich kleinere neue Fire TV-Gerät soll wie auch die neue Set-Top-Box die Wiedergabe von 4K-HDR-Videos mit 60 Bildern in der Sekunde beherrschen. Im Gegensatz zum großen Bruder ist dieses Modell (oben links) aber wie der Google Chromecast in Form eines Dongles gehalten und sehr viel kompakter. Ein Lautsprecher ist nicht enthalten. Genaue Release-Termine und Preise der neuen Gadgets sind nicht bekannt. Wie eingangs erwähnt sollen sie aber noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.