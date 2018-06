Neues Patent zur Apple Watch: Misst die Uhr bald den Blutdruck?

Eine künftige Generation der Apple Watch könnte das smarte Gadget zu einem Blutdruckmessgerät machen. Apple-Ingenieure reichten ein entsprechendes Patent bereits vor zwei Jahren ein, welches nun vom United States Patent and Trademark Office (USPTO) gewährt wurde, berichtet The Verge.

Bei dem patentierten Design selbst handelt es sich nicht um eine Apple Watch, sondern um ein Armband mit integrierten Sensoren. Das tragbare Blutdruckmessgerät kontrolliert die Werte des Trägers und meldet sich, wenn diese zu hoch oder zu niedrig sind. Das Gerät könnte über einen Touchscreen und Bluetooth verfügen, heißt es in den Dokumenten. Diese und andere in dem Patent festgehaltenen Qualifikationsmerkmale lesen sich wie bei vielen anderen Manschetten, die den Blutdruck messen. Demnach wird die Manschette zunächst aufgeblasen, um den Blutfluss zu unterbrechen. Anschließend wird die Luft wieder aus dem Armband gelassen, um währenddessen den Blutdruck zu messen.

Unsere Empfehlung Apple iPhone 8 + gratis AirPods für Junge Leute

Technologie für Apple Watch Series 4?

Bislang ist nicht bekannt, was Apple mit seiner Idee plant. Denkbar ist, dass die Technologie in eine künftige Smartwatch wie zum Beispiel die Apple Watch Series 4 integriert wird. Dass das Unternehmen ein Gerät entwickelt, dass sich ausschließlich auf das Messen des Blutdrucks konzentriert, ist hingegen eher unwahrscheinlich. Ähnliche smarte Blutdruckmonitore gibt es bereits in großer Zahl von anderen Tech-Unternehmen, die ihre Produkte teilweise sogar über den Apple Store vertreiben.

Bereits die aktuelle Apple Watch kann Bluthochdruck und Schlafapnoe erkennen, wie aus einer Studie der University of California San Francisco hervorgeht. Die Wissenschaftler nutzten bei ihren Untersuchungen allerdings keinen speziellen Blutdrucksensor (über den die Smartwatch auch nicht verfügt), sondern Herzfrequenzsensor und Schrittzähler. Immer wieder tauchen Berichte auf, in denen das Wearable als Lebensretter gefeiert wird.