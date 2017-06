Neues Pokémon und Rocket League für die Switch: Nintendo-Highlights der E3

Von hochdramatisch bis super niedlich – Nintendo hat im Rahmen der Spielemesse E3 neue Titel für die Nintendo Switch angekündigt. Mit dabei: neue Inhalte für "Zelda", ein neues "Pokémon" und "Rocket League".

Die beste Ankündigung war zugleich die enttäuschenste: Es wird ein neues "Pokémon"-Spiel für die Switch geben. Doch die Entwicklung hat gerade erst begonnen. Es gibt noch keine Screenshots, keine Trailer. Und es wird wohl erst in mehr als einem Jahr erscheinen.

DLCs für "Zelda"

Für "The Legend of Zelda" konnten wir dagegen Trailer für die ersten beiden Zusatzinhalte sehen, die Ihr als Download kaufen könnt (DLC). Den Anfang macht "The Master Trials" am 30. Juni 2017 mit neuen Abenteuern, neuen Masken und neuer Ausrüstung. Zu Weihnachten 2017 wird es dann den zweiten DLC "The Champions Ballad" geben. Zusätzlich kommen neue Amiibo-Figuren auf den Markt. Für die Switch-Version von Bethesdas "Skyrim" werden außerdem einige Gegenstände von Link ausgeliehen. So könnt Ihr auch dort als Nintendo-Held herumlaufen.

"Rocket League" für Nintendo Switch

Zu Weihnachten wird das Autofußballspiel "Rocket League" auf der Nintendo Switch landen. Das Spiel ist identisch mit der bekannten PC- und Konsolenversion, bietet aber neue Fahrzeuge und besondere Möglichkeiten, seine Autos zu personalisieren. Weitere Details soll es später in diesem Jahr geben.

"Super Mario Odyssey" kommt am 27. Oktober

Am Ende des Livestreams gab es dann noch einen neuen Gameplay-Trailer und ein Release-Datum für das 3D-Mario-Spiel "Super Mario Odyssey". Es kommt bereits Ende Oktober in den Handel. Es sieht so aus, als könnte Mario mit seiner Mütze in die Körper seiner Gegner schlüpfen, um sein neuestes Abenteuer zu meistern.

Angekündigt wurden außerdem: