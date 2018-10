New Nintendo Switch? Verbesserte Konsole soll 2019 erscheinen

Erwartet uns bereits 2019 eine "New Nintendo Switch"? Glaubt man den Gerüchten, so arbeiten die Japaner bereits an einer überarbeiteten Version der erfolgreichen Hybridkonsole. Demnach soll der Bildschirm momentan das zentrale Thema hinsichtlich möglicher Verbesserungen sein.

Bereits 2019 könnte eine neue Nintendo Switch auf den Markt kommen, wie Ars Technica unter Berufung auf Wall Street Journal berichtet. Bislang gibt es im Hinblick auf die geplanten Änderungen noch nicht viele Details. Es wird jedoch darüber spekuliert, dass die überarbeitete Hybridkonsole einen besseren Bildschirm bekommen könnte. Diese Informationen sollen von Hardware-Zulieferern stammen, die wohl lieber anonym bleiben wollen.

New Nintendo Switch mit OLED-Display?

Im Zuge dieser Spekulationen stellt sich die Frage, ob Nintendo bei der neuen Switch auf ein OLED-Display setzen könnte. Bislang kommt ein LC-Display zum Einsatz. Dazu gibt es seitens der mutmaßlichen Insider jedoch keine weiteren Infos. Momentan sei nur klar, dass es sich um ein Upgrade gegenüber dem bisherigen Bildschirm handeln solle. Vielleicht ist also "nur" eine höhere Auflösung in Aussicht.

Angeblich soll Nintendo auch über weitere Änderungen offen diskutieren. Ein neuer Formfaktor und ein stärkerer Prozessor könnten ebenfalls im Gespräch sein. Letzterer wäre im Idealfall für Hacker-Angriffe weniger anfällig als der bisherige Chip Nvidia Tegra X1. Am Ende dürfte der Kostenfaktor dabei eine entscheidende Rolle spielen. Nur eines scheint relativ sicher zu sein: Nintendo wird nach so kurzer Zeit wohl keinen komplett neuen Nachfolger der 2017 erschienenen Switch herausbringen. Dafür dürfte sich das Spielesystem auch noch zu gut verkaufen.