New Yorker Polizei wechselt zum iPhone 7 – von Windows Phone

Die Stadt New York stattet ihre Einsatzkräfte mit einer neuen Waffe gegen das Verbrechen aus: mit dem iPhone 7. Alle Polizisten sollen Stück für Stück das Vorzeigemodell von Apple aus dem Jahr 2016 als Arbeitsgerät erhalten.

In Manhattan hat der Umtausch bereits begonnen: Polizisten geben ihre alten Nokia-Smartphones mit Windows Mobile als Betriebssystem ab und erhalten dafür ein iPhone 7 oder 7 Plus, wie NY Daily News berichtet. Wie bei dem Release eines neuen iPhones vor einem Apple Store soll es auch an der Ausgabestelle der New Yorker Polizei eine Schlange gegeben haben.

Vorliebe entscheidet über Größe

Pro Tag werden etwa 600 Einheiten von iPhone 7 und 7 Plus ausgegeben, verriet die für den Umtausch verantwortliche Person der Stadt im Interview. Viele der Polizisten haben sich angeblich sichtlich über ihr neues Dienst-Smartphone gefreut. Innerhalb einer Woche soll der Umtausch zumindest für diesen Distrikt von New York vollzogen sein. Polizisten in Staten Island und der Bronx wurden bereits im Januar 2018 mit iPhones versorgt.

Ob die Beamten ein iPhone 7 oder 7 Plus erhalten, hängt von ihren persönlichen Vorlieben ab. Manche bevorzugten einen größeren oder einen kleineren Bildschirm. Der Grund für den Umtausch: Die iPhones seien sicherer und schneller als die Nokia-Smartphones. Auf diese Weise könnten die Beamten besser kommunizieren und schneller auf wichtige Informationen zugreifen. Auch in Bayern hat die Polizei neue iPhones erhalten – allerdings bereits im Jahr 2017.