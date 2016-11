Nexus 6P und 5X: Google-Entwickler "erklärt" die fehlenden Pixel-Gesten

Das Nexus 6P besitzt die gleiche Hardware für den Fingerabdrucksensor wie das Google Pixel – warum unterstützt das ältere Smartphone dann keine Gesten? Das wollten erboste Nutzer auf Reddit wissen und werfen Google Lügen vor, nachdem ein Entwickler offenbar eine falsche Erklärung lieferte. Nun gibt es neue Antworten.

Google-Entwickler Ian Lake hatte auf Google+ ursprünglich als Grund angegeben, dass die Fingerabdrucksensor-Gesten eine spezielle Hardware erforderten, die aber seiner Kenntnis nach nicht im Nexus 6P verbaut ist. Schnell war ein Reddit-Thread zur Stelle und klärte auf: In beiden Fällen komme aber ein OneTouch FPC1025 zum Einsatz. Dann müssen doch sowohl das Pixel als auch das Nexus 6P das Feature unterstützen, so die Argumentation.

Die Firmware ist Schuld

Dann meldete sich Google-Mitarbeiter Nick Desaulnier mit einem Beitrag in einem anderen Reddit-Thread zu Wort. Er bezeichnet die Fingerabdruck-Gesten auf dem Nexus 6P als "machbar" – dafür wäre allerdings ein Update der Firmware sowie weitere Eingriffe erforderlich, was nicht ganz einfach sei. Hier liege nämlich der eigentliche Unterschied zwischen den beiden Geräten, da nur die Pixel-Firmware die Gesten unterstützt.

Klingt also alles danach, als ob Google das Nexus 6P theoretisch mit dem Feature nachrüsten könnte, wenn das Unternehmen den Aufwand nicht scheuen würde. Andererseits könnte es noch weitere Hürden geben, die Desaulnier in seinem knappen Posting unerwähnt lässt. Sollte die Kritik an Google und den fehlenden Fingerabdruck-Gesten anhalten, legt das Unternehmen vielleicht ja mit einem offiziellen Blogpost nach.