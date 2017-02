Nexus 6P und Nexus 5X: Google Assistant soll "bald" kommen

Besitzer eines Nexus 6P oder Nexus 5X könnten schon bald in den Genuss einer intelligenteren Sprachassistenz kommen: Der Google Assistant soll demnächst Einzug auf diesen Smartphones halten. Bisher war die künstliche Intelligenz ein Alleinstellungsmerkmal des Google Pixel und Google Pixel XL.

Demnach kommt der Google Assistant für das Nexus 6P und das Nexus 5X "bald mit dem nächsten großen Update", wie 9to5Google-Redakteur Stephen Hall auf Twitter verkündet. Woher er diese Information hat, verrät er jedoch nicht. Dabei sei auch unklar, ob mit der umfangreichen Aktualisierung das Update auf Android Nougat 7.1.3 oder 7.2 gemeint ist – oder sogar erst die Firmware-Version 8.0, die vermutlich erst im zweiten Halbjahr 2017 erscheint.

KI für LG

Gerüchten zufolge soll das LG G6 als erstes Smartphone neben dem Google Pixel und Pixel XL mit dem Google Assistant als virtuellen Gehilfen ausgestattet sein. Das Vorzeigemodell wird angeblich bereits Ende Februar auf dem MWC 2017 präsentiert. Es ist also durchaus denkbar, dass auch die Google-Smartphones Nexus 6P und Nexus 5X in naher Zukunft ein Update mit der verbesserten Sprachassistenz erhalten.

Im Vergleich zu Google Now bietet der Google Assistant viele Verbesserungen: Die KI soll beispielsweise den Kontext von Sprachbefehlen erkennen können, was die Interaktion deutlich vereinfache. Die neue Sprachassistenz ist zudem im Messenger Google Allo integriert und kann über die App auch ohne ein Google Pixel oder Google Pixel XL ausprobiert werden. Wir sind gespannt, wann die KI letztendlich auch auf dem Nexus 6P und Nexus 5X anstatt Google Now zur Verfügung steht.