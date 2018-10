Nintendo soll an funktionierender Game-Boy-Hülle fürs Smartphone arbeiten

Nintendo arbeitet scheinbar an einer Game-Boy-Hülle, die mit verschiedenen Smartphones funktioniert. Dies legt ein Patent nahe, das Ende September 2018 vom US-Patentamt veröffentlicht wurde. Die betreffende Patentschrift lässt zudem ziemlich konkrete Rückschlüsse auf die angedachte Funktionsweise zu.

Eine Hülle, die euer Smartphone im Nu in einen Game Boy verwandelt? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Tatsächlich scheint Nintendo bereits an der Umsetzung eines solchen Konzepts (und möglicherweise an einem Nachfolger für die Switch) zu arbeiten, wie Eurogamer unter Berufung auf Siliconera berichtet. Als Anhaltspunkt dient ein entsprechendes Patent vom 27. September 2018, das Nintendo zuvor am 16. März 2018 bei der US-Patentbehörde eingereicht hatte.

Euer Smartphone wird zum Game Boy

Gerüchte über ein Comeback der kultigen tragbaren Spielkonsole gibt es schon länger. Die Patentschrift erklärt nun, wie eine solche Game-Boy-Hülle für euer Smartphone funktionieren soll. Im Grunde genommen handelt es sich um ein Flip Case, also eine Hülle, die sich seitlich auf- und zuklappen lässt. In den Deckel mit Fenster sind ein Steuerkreuz und vier Knöpfe integriert. Eingaben der Buttons werden auf dem darunter liegenden, kapazitativen Smartphone-Display erkannt und in entsprechende Befehle umgesetzt. Das Fenster im Hüllendeckel "simuliert" das kleinere Display von Nintendos Handheld.

Natürlich ergibt eine derartige Handheld-Hülle erst dann richtig Sinn, wenn es darauf zugeschnittene Game-Boy-Spiele gibt. Diese müssten per Emulation unter Android oder iOS laufen. Grundsätzlich wäre das Konzept für alle populären Smartphones umsetzbar. Voraussetzung ist ein kapazitativer Bildschirm und dass das Gerät in die Hülle passt. Mal sehen, ob Nintendo angesichts der Erfolge seiner Retro-Konsolen SNES und NES Classic Mini nostalgischen Fans einen weiteren "alten" Weggefährten in die Hand gibt.