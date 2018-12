Nintendo eShop: Das sind die erfolgreichsten Switch-Spiele 2018

Nintendo hat die Liste der erfolgreichsten in Nordamerika heruntergeladenen Spiele für die Nintendo Switch veröffentlicht. Wenig überraschend stehen mehrere Free-to-Play-Games ganz oben. Dass einige Top-Titel aber sogar komplett fehlen, verwundert zumindest im ersten Augenblick.

Den Überblick über die erfolgreichsten Switch-Spiele des Jahres bekommen offenbar nur Nutzer in den USA über die Neuigkeiten-Anzeige der Konsole zu sehen. Der Twitter-User Nabil Mehari hat aber netterweise Bilder der Rangliste getwittert. Die entsprechenden Tweets findet ihr am Ende dieses Artikels. An der Spitze liegen mit "Fortnite", "Fallout Shelter" und "Paladins" gleich drei Games, die als kostenloser Download im nordamerikanischen eShop verfügbar sind.

Mehrere Pflichtspiele fehlen in der Liste

Insgesamt umfasst die Liste der erfolgreichsten Switch-Spiele 26 Titel. Da für die Platzierungen lediglich die Downloads des Jahres 2018 im nordamerikanischen eShop zählten, belegen sogar fünf Free-to-Play-Games die ersten sechs Plätze, während Pflichtspiele wie "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "Super Mario Kart 8 Deluxe" überhaupt nicht auftauchen. Offenbar wurden diese nur selten heruntergeladen.

Der am häufigsten heruntergeladene, nicht kostenlose Titel ist demnach "Super Smash Bros. Ultimate". Der vierte Platz darf für die launige Party-Klopperei also durchaus als Erfolg gesehen werden. Mehrere aufgestellte Rekorde zeugen ohnehin davon, dass das Spiel auf der Nintendo Switch extrem beliebt ist.

"Minecraft" landet als nächstbestes, nicht kostenloses Game auf Rang sieben, "Super Mario Party" immerhin auf Platz neun. Andere Verkaufsschlager wie "Overcooked 2" (Platz 15), "Diablo 3: Eternal Collection" (Platz 19) und "Donkey Kong Country: Tropical Freeze" (Platz 21) schafften es hingegen nicht in die Top 10.