Nintendo Labo lässt euch "Zelda" und "Super Mario Odyssey" in VR spielen

Wie wir vor Kurzem berichteten, erscheint am 12. April 2019 das "Nintendo Labo: VR-Set". Die damalige Pressemitteilung konzentrierte sich auf Mini-Spiele, die in erster Linie für Kinder gedacht sind. Nun hat der Hersteller überraschend die Unterstützung für "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "Super Mario Odyssey" angekündigt.

In dem Tweet am Ende dieses Artikels schreibt der Hersteller: "Erlebt zwei beliebte Spiele auf neue Weise mit der Toy-Con-VR-Brille aus dem 'Nintendo Labo: VR-Set'." Der Trailer über diesem Artikel gibt euch schon einmal einen Vorgeschmack auf das kommende VR-Erlebnis. Allerdings hat der Hersteller die Aufnahmen für die Anzeige auf Standard-Bildschirmen formatiert. Die VR-Brille für die Nintendo Switch zeigt euch die Spiele dreidimensional an.

Ab Ende April spielbar

Aus der offiziellen Webseite zu Nintendo Labo geht hervor, dass ihr "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" komplett in VR werdet spielen können. Voraussetzung dafür ist neben der VR-Brille auch ein kostenloses Software-Update, das am 25. April 2019 ausrollen soll. Die Aktualisierung benötigt ihr auch für die VR-Version von "Super Mario Odyssey".

Das Klempner-Abenteuer wird offenbar nicht komplett in VR zur Verfügung stehen, sondern nur einige Spielabschnitte daraus. Dafür erwarten euch aber Bonus-Inhalte wie drei neue Mini-Missionen. Die beiden genannten Titel zählen zu den besten ihrer Generation. "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" hat nach seiner Veröffentlichung zahlreiche Auszeichnungen erhalten.