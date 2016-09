Nintendo NX: Preis womöglich durch britischen Händler verraten

Her damit ! 16

Ist schon jetzt der Preis der Nintendo NX durchgesickert? Ein halbes Jahr vor dem Release der neuen Spielkonsole aus Japan hat ein US-Händler nun bereits für kurze Zeit die Produktseite für das Gerät zugänglich gemacht, wie NintendoLife berichtet. Auch ein Preis für Großbritannien war darauf zu sehen.

Dass lange vor dem eigentlichen Verkaufsstart schon Produkte auf Händler-Webseiten angelegt werden, ist nicht neu. Für gewöhnlich handelt es sich dabei nur um Platzhalter, die in den meisten Fällen dann allerdings auch weder einen Preis noch einen Release-Termin enthalten. Die Seite, die der britische Händler Tesco nun für die Nintendo NX öffentlich machte, verriet hingegen, dass die Konsole 349,99 Pfund kosten soll. Mittlerweile ist die Produktseite nicht mehr online.

Preisniveau von Xbox One S und PS4 Pro

Natürlich garantiert das noch nicht, dass Nintendos Konsole wirklich so viel kosten wird, doch könnte der Preis durchaus passen: Sowohl Sonys neue PlayStation 4 Pro als auch Microsofts Xbox One S sollen ebenfalls exakt 349,99 britische Pfund kosten. Ob Nintendo sich beim Preis der Nintendo NX wirklich an der Konkurrenz orientieren wird, werden wir womöglich erst im Frühjahr 2017 erfahren, sobald die Konsole vorbestellbar ist.

Erscheinen soll die Nintendo NX im März 2017 und der Auftragsfertiger Foxconn soll sogar bereits mit der Testproduktion begonnen haben. Sollte der angegebene Preis für Großbritannien korrekt sein, dürfte die Konsole in Deutschland für knapp 400 Euro an den Start gehen. Was die Besonderheit des neuen Modells sein soll, ist weiterhin nicht klar: Vermutet wird eine Art Hybrid aus einem Handheld und einer traditionellen Wohnzimmer-Konsole.