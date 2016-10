Nintendo NX soll 2016 vorgestellt werden – und könnte Nintendo Duo heißen

Noch in diesem Jahr sollen wir Nintendo NX zu Gesicht kriegen: Neue Gerüchte zu der geplanten Spielekonsole aus Japan sagen eine Präsentation im vierten Quartal 2016 voraus. Außerdem könnte das Gerät einem Leak zufolge unter einem anderen Namen auf den Markt gebracht werden.

Ein Mitarbeiter von Nintendo of Europe habe angekündigt, dass Nintendo NX noch in diesem Jahr präsentiert werden soll, berichtet WCCFtech. Ein genauer Termin für die Präsentation ist allerdings noch nicht bekannt. Die Veröffentlichung der Entwickler-Werkzeuge für kleinere Entwickler-Teams soll aber erst später stattfinden als ursprünglich geplant – was die Vorfreude etwas schmälern könnte, da es so zum Release möglicherweise nicht allzu viele Titel geben wird.

Konsole und Handheld in einem Gerät

Erst vor Kurzem hieß es, dass zum Release von Nintendo NX zumindest vier Spiele großer Franchises zur Verfügung stehen sollen. Dazu könnten mutmaßlich zum Beispiel Super Mario und auch "Legend of Zelda: Breath of the Wild" gehören. Letzteres soll offiziellen Aussagen zufolge im März 2017 erscheinen. Ein weiteres Gerücht, das allerdings mit Vorsicht genossen werden sollte, schreibt der Konsole gar einen neuen Namen zu: Ein Leak soll auf die Bezeichnung "Nintendo Duo" hindeuten.

Tatsächlich soll es sich bei Nintendo NX um ein Hybrid-Gerät handeln, das Ihr sowohl als Heimkonsole als auch unterwegs benutzen könnt, wodurch der Name plausibel erscheint. Allerdings ist es gut möglich, dass es sich bei dem Bild nur einen Fake handelt. Näheres erfahren wir vermutlich noch in diesem Jahr, auch wenn der Release erst im März 2017 stattfinden soll. Der Preis könnte 300 Dollar betragen – oder 400 für ein nicht näher beschriebenes Bundle.