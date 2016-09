Nintendo NX: Vorstellung doch schon an diesem Wochenende?

Nachdem Microsoft und Sony ihre Übergangskonsolen vorgestellt oder schon auf den Markt gebracht haben, könnte auch Nintendo mit seiner neuen Spiele-Plattform in Kürze nachziehen.

Die Tokyo Game Show (TGS) findet am 17. und 18. September in Chiba (Japan) statt. Bisher haben sich Nintendo und auch Spiele-Entwickler mit Informationen zur neuen Konsole komplett bedeckt gehalten. Der Hinweis auf den Release-Zeitraum fand sich auch nur zufällig im Jahresabschlussbericht von Nintendo. Hier heißt es: "Nintendo ist mit der Entwicklung einer neuen Gaming-Plattform, ein neues Konzept mit dem Codenamen 'NX', beschäftigt, welche weltweit im März 2017 erscheint."

Wii-Controller auch zur TGS gezeigt

So weit hergeholt ist die Idee nicht, dass Nintendo seine neue Konsole auf der Tokyo Game Show zeigen könnte. Immerhin ist die Messe in Japan nach der E3 in Los Angeles und der Gamescom in Köln eine der größten Spiele-Messen der Welt.

Im Jahr 2005 hielt Nintendos damaliger Präsident Satoru Iwata die Eröffnungsrede der TGS und enthüllte zum ersten Mal den Wii-Controller, der maßgeblich für den Erfolg der Nintendo-Konsole gesorgt hatte.

Im Juli gab es viele Berichte, die dementierten, dass Nintendo seine Konsole auf der Tokyo Game Show präsentieren wird, da der Hersteller nicht als Aussteller auf der Liste stehe. Das Wall Street Journal berichtet nun von Analysten-Aussagen, die stark davon ausgehen, dass die Konsole entweder zur TGS oder Anfang Oktober gezeigt wird. Andernfalls sei ein Release im März sehr unwahrscheinlich.

Das sind die Gerüchte

Da es noch keine offiziellen Statements zur kommenden Nintendo-Konsole gibt, sind bisher viele Gerüchte im Umlauf. Wir tragen sie hier nochmal zusammen: