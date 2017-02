Nintendo plant pro Jahr zwei bis drei Mobile-Games

Nintendo-Präsident Tatsumi Kimishima hatte schon Ende 2016 in einem Interview verraten, dass in Zukunft jährlich zwei bis drei neue Smartphone-Games des Herstellers erscheinen könnten. Wie Reuters mitteilt, hat das Unternehmen diese Pläne nun offiziell bestätigt.

Die Ankündigung des japanischen Herstellers, auch in Zukunft weitere Smartphone-Spiele entwickeln zu wollen, folgt dabei einen Tag nach der enttäuschenden Reduzierung des erwarteten Jahresgewinns um etwa ein Drittel. Außer der neuen Konsole Nintendo Switch möchte Nintendo also offenbar auch verstärkt die Plattform der Smartphones nutzen, um sein Geschäft anzukurbeln und die Investoren zufriedenzustellen.

Hoffnung für Zelda und Donkey Kong

Nach Miitomo und Super Mario Run sollen zunächst die Spiele Fire Emblem und Animal Crossing als Free-to-Play-Titel für Smartphones erscheinen. Welche Spiele danach folgen werden, hat Nintendo bisher noch nicht verraten, doch soll es sich laut Kimishimas Aussage von 2016 um größere Games handeln. Nach wie vor dürfen Fans, die auf Mobile-Umsetzungen der Zelda- und Donkey Kong-Reihen warten, also auf eine Ankündigung hoffen.

Ein weiteres positives Signal an Investoren sendete Nintendo in Form einiger Zahlen zur laufenden Entwicklung von Spielen für die Nintendo Switch. Früher hatte der Hersteller aus Japan nämlich noch bekanntgegeben, dass 50 Entwicklerstudios an insgesamt 80 verschiedenen Spielen für die Konsole arbeiteten. Nun erhöhte Nintendo die Angabe auf 70 Studios und 100 Games. Bleibt nur zu hoffen, dass diese auch nicht allzu lange auf sich warten lassen.