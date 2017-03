Nintendo Switch: Aus- und Einstecken ins Dock führt offenbar zu Kratzern

Wiederholtes Ein- und Ausstecken der Nintendo Switch kann offenbar zu Kratzern auf dem Bildschirm führen. Das berichtet Glixel. Kleiner Trost: Wie es scheint, sind nur die dunklen Randbereiche des Screens betroffen. Vorsicht ist zudem bei der Anwendung von Skins geboten.

Demnach ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Display Eurer Nintendo Switch zerkratzt. Vorausgesetzt Ihr spielt mit der Hybrid-Konsole sowohl unterwegs als auch im Dock am heimischen Fernseher – also wie vom Hersteller vorgesehen. Glixel zufolge sei man mit dem Testgerät "super vorsichtig" umgegangen; dennoch berichten die Tester von zahlreichen Kratzern nach nur einer Woche. Sie empfehlen daher, tunlichst einen Bildschirmschutz aufzukleben.

Nintendo Switch ist allergisch gegen Klebstoff

Das liegt wohl vor allem daran, dass im Dock selbst keinerlei Polsterung vorhanden ist. Steckt Ihr die Nintendo Switch in die Halterung und trefft nicht auf Anhieb den USB-Anschluss, ist nachjustieren vonnöten. Hierbei passiert es dann Glixel zufolge, dass das Display über das Plastik schabt und Kratzer abbekommt. Eine weitere Sicherheitswarnung hat indes Skin-Hersteller dbrand veröffentlicht.

Dbrand verkauft Aufkleber für Smartphones und Konsolen, um der Hardware einen anderen Look zu verpassen, beispielsweise eine Marmor-Optik für ein iPhone 7. Auch für die Nintendo Switch waren mehrere Skins geplant. Das Problem: Die Joycons in Mattweiß sehen zwar gut aus, doch reagiert der Kunststoff der Konsole anscheinend stark auf den Klebstoff der Skins. Die Folge: Teile der Oberfläche lösen sich auf, wie dbrand mit einem Foto eines Joycons demonstriert. In einem langen Post auf Reddit verspricht der Hersteller eine umgehende Rückerstattung und einen Verkaufsstopp der Skins.