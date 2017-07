Nintendo Switch bekommt Joy-Con-Tastatur

Wenn Ihr es leid seid, Texteingaben auf dem Bildschirm zu tippen, könnt Ihr Euch jetzt freuen: Die Nintendo Switch bekommt eine richtige Tastatur. Links und rechts könnt Ihr sogar die Joy-Con-Controller anstecken und so bequem vom Sofa aus zocken und chatten - wenn es denn mal möglich wird.

Spielt Ihr mit der Switch im Fernsehermodus, ist solch eine Tastatur durchaus sinnvoll. So könnt Ihr schnell zwischen Spielen und Texteingabe hin und her wechseln. Im Tabletmodus reicht für kurze Eingaben die Bildschirmtastatur auf dem Touchscreen meist aus. Bisher gibt es bei der Nintendo Switch aber leider noch nicht viel zu tippen. Die Tastatur wurde im Hinblick auf das MMO "Dragons Quest X" entwickelt, welches im September in Japan für die Nintendo-Konsole erscheint und ein Chatfenster bieten soll.

Tastaturen für Konsolen haben Tradition

Hersteller der Tastatur ist nicht Nintendo selbst, sondern der japanische Zubehörproduzent Cyber Gadget. Ab 30. September soll das Keyboard für umgerechnet etwa 29 Euro in den Handel kommen. Es wird neben der Nintendo Switch auch mit dem PC und der Playstation 4 kompatibel sein.

Dass es einen Markt für Tastaturen am Controller gibt, zeigt die Vergangenheit. Da stolpern wir zum Beispiel über die Tastatur der SEGA Dreamcast. Diese hatte die selben Maße wie ein großes Computerkeyboard. Der Nintendo Gamecube hatte ebenfalls eine große ASCII-Tastatur, an der links und rechts tatsächlich die Controller angebracht waren. Für die Playstation 3 gab es dann eine Mini-Daumentastur, die Ihr oben in die Mitte des Controllers gesteckt habt. Etwas ähnliches gab es für die Xbox 360, nur saß die Tastatur hier unten zwischen den Controller-Griffen. Die aktuellen Konsolen Playstation 4 und Xbox One setzen ebenfalls auf dieses Konzept der kleinen Daumentasten.