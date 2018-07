Nintendo Switch: Das sind die Gewinner des Labo-Wettbewerbs

Mit Nintendo Labo und einer Nintendo Switch könnt ihr kreative Geräte, Musikinstrumente oder sogar Fahrzeuge basteln. Der Hersteller hat zu einem Wettbewerb aufgerufen, nun wurden die eindrucksvollsten Kreationen gewürdigt.

Im "Nintendo Labo Creators Contest" konnten sich Nutzer in drei verschiedenen Kategorien gegen die Konkurrenz durchsetzen. Für das beste Design wurde etwa ein Mini-Klavier im "The Legend of Zelda"-Look ausgezeichnet. Ebenso wurde in dieser Kategorie ein Mini-Baumhaus mit einer Switch als Herzstück zum Sieger gekürt. Zuletzt hat die Jury das Design eines roten Dinosauriers überzeugt, der durch Vibrationen der Joy-Cons bewegt wird. Bilder und Clips zu allen Siegern könnt ihr euch auf der Webseite von Nintendo ansehen.

Akkordeon und Teezeit

Die zweite Kategorie würdigt Erfindungen, die mit der Toy-Con-Werkstatt kreiert wurden. Ein Nutzer hat Nintendo Labo etwa dafür verwendet, eine Uhr zu basteln. Über weitere Bauteile kann die Uhrzeit verändert werden, zudem gibt es offenbar auch eine Timer-Funktion. Welcher Drehknopf verwendet wird, kann der Eigenbau anscheinend über eine Infrarotkamera erkennen: Die Knöpfe sind unterschiedlich lang. Gewonnen hat außerdem eine Art Mini-Haus. Spieler 1 löst offenbar via Joy-Con Probleme am Haus aus, Spieler 2 muss schnell Knöpfe am Labo-Bauwerk drücken, um diese zu beheben und das Spiel zu gewinnen.

Auch der dritte Sieger in der Toy-Con-Werkstatt-Kategorie hat ein Mini-Haus gebaut. In diesem befindet sich allerdings eine (digitale) Kreatur, deren Anweisungen der Spieler folgen muss, um Punkte zu sammeln. Zuletzt wurden noch die besten freien Eigenkreationen honoriert. Darunter das Teetassen-Spiel "Tea Time", das ihr euch im Video am Ende des Artikels genauer anschauen könnt.

Kreativ und einfallsreich ist zudem ein Akkordeon, das Töne durch Lichteinfall erkennt. Zuletzt hat die Papp-Maschine "Don't Break The Line" in dem Wettbewerb gewonnen. Hier registriert die Nintendo Switch, wenn Geld eingeworfen wurde. Dann erst startet das simple Spiel. Ist dieses gewonnen, kommen Süßigkeiten aus dem Labo-Eigenbau.