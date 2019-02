Nintendo Switch: "Diablo 3" und weitere Mehrspieler-Titel stark reduziert

Gemeinsam mit Freunden macht das Zocken einfach noch mehr Spaß. Das denkt sich Nintendo genauso und startet für die Nintendo Switch eine besondere Aktion. Teil des "Play Together Sale" sind einige Hochkaräter.

"Schnapp dir deine Freunde und ran an die Konsole!", schreibt Nintendo unmissverständlich. Den Rat nehmen wir gerne an. Und wer für die nächste Mehrspieler-Party vorbereitet sein möchte, wird aktuell im Nintendo eShop fündig. Dort bietet der Hersteller zahlreiche Games feil, die sich am besten in der Gruppe zocken lassen. Dazu zählt unter anderem die "Eternal Collection" von "Diablo 3", die es während der Aktion für 39,99 Euro statt 59,99 Euro zu kaufen gibt. Für denselben Preis sichert ihr euch "Donkey Kong Country: Tropical Freeze".

Fußball oder Kampfsport?

Wenn euch eher das Fußballfieber packt, dürfte "FIFA 19" für 29,99 Euro das beste Erlebnis bieten, während es in "Street Fighter 30th Anniversary Collection" für 34,99 Euro auf die Nuss gibt. Bei dem Game aus der legendären Kampfspielserie spart ihr 30 Prozent. Wer dagegen mal entspannt Urlaub auf einer Trauminsel machen möchte, greift zu "Go Vacation". Zugegeben, ganz so ruhig geht es in dem Game nicht zu: Auf euch warten mehr als 50 aufregende Aktivitäten, die ihr (im Wettkampf) mit Freunden unternehmen könnt.

Die Aktion endet am 21. Februar 2019. Bis dahin könnt ihr euch auch zum kleinen Preis in die gruselige Welt von "Resident Evil Revelations 2" stürzen. Der Horror-Schocker kostet momentan nur 14,99 Euro, was einem Preisnachlass von 40 Prozent entspricht. Und zu zweit macht das Gruseln sicher doppelt Spaß.