Nintendo Switch: Diese 20 großen Titel sind für 2019 bestätigt

Diese 20 Spiele erwarten euch 2019 auf der Nintendo Switch: Von einer Rückkehr der Super Mario Bros. über "Mortal Kombat 11" bis hin zu "Animal Crossing" – das Jahr hält einige Kracher für die Hybrid-Konsole von Nintendo bereit. Auf diese 20 bestätigten Titeln könnt ihr euch bereits freuen.

Einer der größeren Hits 2019 für die Nintendo Switch dürfte"Mortal Kombat 11" werden: Der Trailer, der im Rahmen der Game Awards 2018 erstmals gezeigt wurde, verspricht zumindest eine Menge von dem, was sich Fans der Reihe erhoffen. Das Spiel erscheint am 23. April. Ebenfalls für Furore dürfte "New Super Mario Bros. U Deluxe" sorgen. Die Neuauflage des Wii-U-Titels erscheint am 11. Januar und bringt neben neuen Spielmodi auch New Super Luigi U mit.

Auch Rollen- und Rennspiele dabei

Im Folgenden haben wir die bereits angekündigten großen Spiele für die Nintendo Switch aufgelistet. In Klammern steht jeweils das Erscheinungsdatum, soweit dieses schon bekannt ist. Einige Spiele haben noch keinen finalen Titel; auch das ist in Klammern vermerkt.