Nintendo Switch: Diese drei Spiele erweitern das Angebot zum Start

"Zelda: Breath of the Wild" ist der bislang größte Titel für die Nintendo Switch.

Bislang sah das Line-up an Spielen zum Start der Nintendo Switch recht mau aus. Nun kündigt Tomorrow Corporation drei weitere Games an.

Wer sich zum Start am 3. März 2017 eine Nintendo Switch vorbestellt hat, kommt quasi gar nicht an "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" vorbei. Nicht nur, weil der Titel das erste große "Zelda" seit Jahren ist, sondern auch, weil das weitere Line-up an verfügbaren Spielen alteingesessene Zocker kaum vor die neue Konsole locken dürfte. Neben dem Multiplayer-Titel "1-2-Switch" sind nämlich nur noch "Skylanders Imaginators", "Super Bomberman R" und "Just Dance 2017" zum Start verfügbar.

Drei Games samt Soundtrack

Bis jetzt. Denn nun hat das Indie-Entwicklerstudio Tomorrow Cooperation angekündigt, drei weitere Spiele auf die Switch zu bringen. Dabei handelt es sich um die Titel "World of Goo", Little Inferno" und "Human Resource Machine" Das Problem: Die Spiele machen zwar viel Spaß, neu sind sie aber nicht. "World of Goo" gab es schon für die Nintendo Wii (und unter anderem als App für Android und iOS), die anderen beiden Titel brachte Tomorrow Corporation auf die Wii U.

Ob sich technisch oder am Umfang der Spiele etwas getan hat, verrät der Entwickler nicht. Dafür lockt Tomorrow Corporation mit Bundles. Kauft Ihr eines der Games, erhaltet Ihr den jeweiligen Soundtrack gratis dazu. Alle drei Spiele stehen zum Start als digitale Version zur Verfügung. Eine Boxed-Variante soll es vorerst nicht geben. Auch einen Preis nennt Tomorrow Corporation nicht. Die Games sollen aber günstiger sein als "einige der anderen Launch-Titel." Diese starten preislich bei rund 50 Euro.