Nintendo Switch: Diese Joy Cons sehen aus wie NES-Controller

Luxuszubehör für echte Fans: Der Zubehörhersteller ColorWare hat für die Nintendo Switch modifizierte Joy Con Controller entwickelt, die im Design des klassischen Nintendo Entertainment Systems daherkommen. Das exklusive Äußere spiegelt sich allerdings auch im Preis wider.

Auch mehr als 30 Jahre nach dem Release des Nintendo Entertainment Systems ist die erfolgreiche Nintendo-Konsole nicht wegzudenken. Erst gab es mit der NES Classic Mini eine beliebte und äußerst schnell vergriffene Neuauflage für Fans von Retro-Gaming. Nun bringt der Zubehörhersteller ColorWare Joy Cons für die Nintendo Switch heraus, die das grau-schwarz-rote Design der alten NES-Controller übernehmen. Fans müssen aber tief in die Tasche greifen: Der Preis liegt bei 199 Dollar.

Die Joy Con Controller sind technisch identisch mit dem originalen Zubehör von Nintendo, nur dass sie eben anders aussehen und mehr als das Doppelte kosten. Einen spielerischen Vorteil bieten sie also nicht. Allerdings wird auch deutlich, dass ColorWare sich Mühe gegeben und die Einzelteile farblich passend hergestellt hat, statt beispielsweise bloß das Gehäuse mit Folien zu bekleben, die farblich an die alte Konsole erinnern.

ColorWare ist kein unbekanntes Unternehmen, wenn es um Retro-Designs für brandneue Geräte geht – und es muss auch nicht immer Nintendo sein. Erst im März kündigte der Hersteller beispielsweise eine Variante des iPhone 7 Plus an, die äußerlich an Apples klassischen Macintosh aus den 80er Jahren erinnert. Auch hier hat der exklusive Look aber einen stolzen Preis: nämlich 1899 Dollar.