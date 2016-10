Nintendo Switch: Diese sechs Spiele tauchen im Trailer auf

Im Ankündigungs-Trailer zur Nintendo Switch tauchen auch mehrere Games auf, mit denen der Hersteller die Funktionsweise der neuen Konsole präsentiert. Wie The Verge berichtet, soll es sich dabei um 6 Titel handeln, die wir im dreiminütigen Video zu sehen bekommen.

Unter den gezeigten Titeln finden sich sowohl "typische" Nintendo-Spiele als auch Games von Drittherstellern: Für Sport-Fans versteckt sich im Trailer ein NBA-Spiel, das womöglich auch eine Unterstützung für lokalen Multiplayer bietet. Gleiches gilt für den gezeigten Nintendo-Titel Splatoon, der laut dem Video auch für ambitionierte E-Sportler geeignet sein soll. Der farbenfrohe Shooter könnte Wii U-Besitzern bereits bekannt sein.

Alte Drachen...

Einige Szenen zeigen das bereits für PC, Xbox 360 und PS3 veröffentlichte The Elder Scrolls: Skyrim, in dem Ihr Euch auf eine spannende Drachenjagd begebt. Das beliebte Rollenspiel soll am 28. Oktober 2016 auch als Special Edition mit verbesserter Grafik für die Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Bei dem auf der Nintendo Switch gezeigten Material lässt sich allerdings noch nicht ganz klar sagen, ob es sich auch hier um die überarbeitete Fassung handelt.

Gezeigt werden aber auch Games aus der hauseigenen Nintendo-Schmiede. Neben dem neuen Zelda-Titel "Breath of the Wild", der mit einer Open-World daherkommt, werden auch Ausschnitte aus Mario Kart gezeigt. Es lässt sich noch nicht klar sagen, ob es sich bei dem Fun-Racer womöglich um das bereits für die Wii U veröffentlichte Mario Kart 8 handelt – neu aufgelegt für Nintendo Switch.

...und junge Hüpfer

Zuletzt sehen wir im Trailer einen alten Bekannten, der bei so einer Präsentation nicht fehlen darf: Super Mario. Der ewig junge Klempner springt und hechtet im Video durch eine bunte Welt, die deutlich detailreicher als in den Vorgängern ausfällt. Hier seht Ihr sehr wahrscheinlich einen neuen Super Mario-Ableger, der exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen könnte.

Womöglich handelt es sich sogar um einen der Launch-Titel, mit dem wir zum geplanten Release der Konsole im März 2017 rechnen können. Interessant: Im Video wird auch ein Zweispieler-Modus angedeutet. Vielleicht gibt es also auch ein Wiedersehen mit Luigi, der gerade den jüngeren Geschwistern unter Euch bekannt sein sollte.