Nintendo Switch: Dieser Papp-Controller funktioniert mit Mario Kart

Nintendo Labo wird noch vielseitiger. In Zukunft könnt ihr mit dem Papp-Zubehör nicht nur Musik machen oder Roboter bauen, sondern auch "Mario Kart 8 Deluxe" spielen: Dafür sorgt ein neues Update, wie Nintendo in einer Pressmitteilung bekannt gibt.

Habt ihr die Aktualisierung installiert, könnt ihr euch mit Nintendo Labo ein sogenanntes Toy-Con-Motorrad basteln und damit euren Charakter in "Mario Kart 8 Deluxe" steuern. Wie ihr euch das Gameplay mit dem Papp-Lenker vorzustellen habt, seht ihr in dem offiziellen Video des Herstellers, das ihr über diesem Artikel findet. Was daraus nicht eindeutig hervorgeht, ist, dass der Lenker zwei verschiedene Spielmodi unterstützt.

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 3 Monate

Im TV- und Handheld-Modus einsetzbar

Ihr könnt "Mario Kart 8 Deluxe" sowohl im TV- als auch im Handheld-Modus spielen. Wie letztere Variante funktioniert, seht ihr gleich zu Beginn des Video-Clips: Ihr steckt die Basis-Einheit der Nintendo Switch zentral in das Toy-Con-Motorrad. Die Joy-Con-Controller steckt ihr seitlich in die dafür vorgesehenen Papp-Griffe. Anschließend könnt ihr das Spielgeschehen auf dem Toy-Con-Motorrad verfolgen und gleichzeitig damit lenken.

Alternativ könnt ihr offenbar auch nur die Joy-Cons in den Papp-Lenker stecken und das Gameplay über euren Fernseher anzeigen lassen. In jedem Fall benötigt ihr neben einer Nintendo Switch und dem Rennspiel auch das "Nintendo Labo Toy-Con 01 Multi-Set". Denn darin sind die Bauteile für den Motorradlenker aus Pappe enthalten. Außerdem müsst ihr das aktuelle Software-Update mit eurem Nintendo-Account über die Nintendo Switch herunterladen. "Mario Karte Deluxe 8" ist der erste Titel außerhalb der Nintendo-Labo-Serie, den ihr mit einem Toy-Con spielen könnt. Weitere sollen folgen.