Nintendo Switch erhält "Smash Bros."-Controller im GameCube-Stil

Mit "Super Smash Bros. Ultimate" steht für die Nintendo Switch ein echtes Spitzen-Game in den Startlöchern und dazu soll es bald auch ein passendes Zubehör geben. Der Hersteller PDP hat nämlich nun ein Eingabegerät im Design der GameCube-Controller angekündigt.

Der neue Controller für die Switch soll in Anlehnung an das äußerst beliebte "Super Smash Bros. Melee" für Nintendos GameCube-Konsole erscheinen. Entsprechend wird es ihn auch in drei Designs geben, die wiederum zu drei beliebten Smash Bros.-Kämpfern und Nintendo-Helden passen.

Passendes Produkt Nintendo Switch

C-Stick kann gewechselt werden

Die gelbe Pikachu-Version des GameCube-Controllers wird von einem Logo geziert, welches das bekannteste aller Pokémon zeigt. Das Emblem auf dem roten Controller zeigt hingegen ein großes "M", welches für niemand anderen als den Ex-Klempner Mario steht. Die blaue Version wiederum ziert ein Schild, das dem aus zahlreichen "The Legend of Zelda"-Abenteuern bekannten Helden Link gehört.

Spieler, die den GameCube-Controller für ihre Nintendo Switch erwerben, sollen laut Ankündigung die Möglichkeit haben, den traditionellen C-Stick bei Bedarf gegen einen größeren Analog-Stick zu wechseln. Angeschlossen wird das Zubehör an der aktuellen Nintendo Konsole über ein etwa drei Meter langes Kabel. Wann genau ihr den Controller kaufen könnt, ist noch nicht klar. Laut Hersteller soll er aber pünktlich zu "Super Smash Bros. Ultimate" erhältlich sein, was wiederum für den 7. Dezember 2018 erwartet wird.