Nintendo Switch: Kommt doch ein Pokémon-Spiel?

Die Präsentation der neuen Konsole Nintendo Switch steht kurz bevor. Der Release soll im März 2017 erfolgen und viele Spieler fragen sich, welche Games zum Verkaufsstart und in den darauffolgenden Monaten erhältlich sein werden. Wie der Twitter-Nutzer Tendo berichtet, entdeckte er auf der Seite des großen Videogames-Händlers GameStop einen Hinweis auf ein kommendes Pokémon-Spiel.

Wie der im Tweet enthaltene Screenshot am Ende dieses Artikels zeigt, enthielt der Ankündigungstext auf der Webseite von GameStop wirklich einen eindeutigen Hinweis darauf, dass Spieler in Zukunft "Pokémon zuhause" mit der Nintendo Switch spielen können. Mittlerweile ist die entsprechende Textstelle leider entfernt worden. Es bleibt also offen, ob es sich hierbei um eine Falschmeldung oder eine versehentlich zu früh veröffentlichte Information handelt.

Release in weiter Ferne?

Nicht selten stammen Leaks und Gerüchte zu Spielen, die sich noch in der Entwicklung befinden, aus den Reihen von Händlern. Es ist also nicht undenkbar, dass GameStop wirklich bereits im Vorfeld von einem Entwickler erfahren hat, dass für die Nintendo Switch ein Pokémon-Spiel erscheinen wird. Dagegen spricht lediglich die Aussage des Komponisten und Produzenten der Pokémon-Spiele beim Entwickler Game Freak. Ihm zufolge will das Unternehmen zunächst abwarten, wie Nutzer die Nintendo Switch einsetzen werden, bevor über die Entwicklung eines neuen Titels nachgedacht wird.

Vielleicht wäre es möglich, dass Game Freak nicht direkt an der Entwicklung des von GameStop erwähnten Pokémon-Spiels beteiligt ist, eventuell hat der Händler aber auch nur weit vorgegriffen. In der Ankündigung findet sich schließlich kein Hinweis darauf, wann Spieler mit der Nintendo Switch auch zuhause Pokémon-Games genießen könnten. Am 13. Januar 2017 werden wir womöglich schon mehr über das Spiele-Lineup der neuen Konsole erfahren.