Nintendo Switch: Hasbro Game Night mit Monopoly und mehr Spielen erschienen

Die guten alten Brettspiele haben auch in Zeiten der Nintendo Switch noch längst nicht ausgedient. Während auch die analogen Vorlagen aus Karton und Kunststoff weiterleben, gibt es gleich mehrere der bekanntesten Titel nun in einer Sammlung für die Hybrid-Konsole von Nintendo.

Mit dem Titel "Hasbro Game Night" geben Spielehersteller Hasbro und Videospiele-Entwickler Ubisoft auch direkt vor, was ihr damit anfangen sollt: Ladet eure Freunde zu einem Spieleabend an der Nintendo Switch ein. Die Spielesammlung bietet die drei recht unterschiedlichen Erfolgstitel "Monopoly", "Trivial Pursuit Live!" und "Risiko". Es ist also für jeden etwas dabei – und sogar noch etwas mehr als bei den klassischen Brettspielvarianten.

Unsere Empfehlung Sony Playstation 4 Pro

Inklusive digitaler Extras

Im Strategiespiel "Risiko" verfrachtet euch die "Hasbro Game Night" beispielsweise in einen hypermodernen Stützpunkt, von dem aus ihr alle eure Züge auf der bekannten Weltkarte ausführt. 3D-Grafiken und Animationen von Panzern, Flugzeugen und Infanterie peppen die Schlacht um die Weltherrschaft zusätzlich auf. Eine alternative Spielansicht verleiht dem Geschehen die Optik des klassischen Brettspiels.

Das Quizspiel "Trivial Pursuit Live!" lässt euch daheim zu viert gegeneinander oder in Teams 1 vs. 1 oder 2 vs. 2 antreten. Enthalten sind 1850 Fragen, zu denen auch 650 gehören sollen, die besonders familienfreundlich sind. In "Monopoly" könnt ihr daheim oder online mit bis zu sechs Spielern antreten und euch gegenseitig als Immobilienmogule in den Ruin treiben. Die Regeln und Siegbedingungen sind anpassbar. Außerdem bietet die Fassung für die Nintendos Switch exklusive Funktionskarten.