Nintendo Switch: Hinweis auf Event mit neuen Spielevorstellungen entdeckt

Findet schon im Januar 2018 die nächste Nintendo Direct statt? Offenbar plant das Unternehmen eine Veranstaltung, auf der es um die Nintendo Switch gehen wird – und auf der eine ganze Reihe an neuen Titeln vorgestellt werden könnte.

So sollen sich auf der US-Webseite von Amazon bereits diverse Titel vorbestellen lassen – für die es allerdings noch keinen Namen und nur ein Platzhalter-Bild gibt, wie My Nintendo News berichtet. Die Preise für die bislang unbekannten Spiele liegen zwischen 59,99 und 99,99 Dollar. Unter dem immer gleichen Bild steht der Text "Gerade auf dem Nintendo Switch Event vorgestellt". Gut möglich also, dass es schon sehr bald eine entsprechende Veranstaltung gibt, auf der die neuen Games präsentiert werden.

1080° Snowboarding für die Switch?

Um welche neuen Titel für die Nintendo Switch es sich handeln könnte, ist allerdings bis auf eine Ausnahme unklar: Auch bei dem Spiel "Project Octopath Traveller" ist besagtes Platzhalter-Bild auf der Amazon-Seite zu sehen. Möglich ist zum Beispiel, dass Nintendo die Umsetzung von "1080° Snowboarding" für die Hybrid-Konsole vorstellt, zu der es bereits Anfang Dezember 2017 Gerüchte gab.

Auf die Fortsetzung von "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" müssen Fans allerdings voraussichtlich noch eine Weile warten – auch wenn wir bereits eine Reihe an Verbesserungsvorschlägen haben. Das Time Magazine hat die Nintendo Switch derweil zum besten Gadget 2017 gekürt, noch vor dem iPhone X und Samsungs Galaxy S8.