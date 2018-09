Nintendo Switch: Ihr braucht kein Abo, um "Fortnite" online zu spielen

Der Online-Mitgliederservice für die Nintendo Switch startet noch Ende September 2018. Eine Nachricht dürfte viele Fans von "Fortnite" freuen: Wer das Spiel auf der populären Konsole spielen möchte, muss offenbar nicht extra einen Abo bei dem zahlungspflichtigen Dienst abschließen.

Bei seiner Erklärung des neuen Dienstes hat Nintendo direkt klargestellt: "Manche Spiele, so wie zum Beispiel 'Fortnite', können ohne eine Mitgliedschaft auf der Nintendo Switch gespielt werden", gab das Unternehmen laut Polygon bekannt. Damit ist eine weitere Beschränkung der Konsole für den Spiele-Hit aufgehoben. Schon zuvor hat der Hersteller erlaubt, dass Sprach-Chats mit allen Headsets möglich sind, ohne dass die Nintendo-Smartphone-App verwendet werden muss.

Am 18. September 2018 wird Nintendo die "Nintendo Switch Online"-Mitgliedschaft einführen, die erforderlich ist, um viele Titel online zu spielen. Dazu gehören etwa Spiele wie "Splatoon 2", "Mario Kart 8 Deluxe", "ARMS" und "Super Smash Bros. Ultimate". Wie unlängst bekannt wurde, könnt ihr aber trotz Abo nicht in allen Games online speichern. "FIFA 19" etwa bietet diese Möglichkeit nicht. Ein Haken ist außerdem, dass in der Cloud gespeicherte Spielstände nach der Beendigung des Abos verfallen.

Einen Nachteil für "Fortnite"-Spieler gibt es auf der Nintendo Switch seit Kurzem: So ist es nicht mehr möglich, die beliebten 30 Sekunden langen Gameplay-Videos aufzunehmen. Grund dafür ist den Entwicklern zufolge die Stabilität. Offenbar ist es aufgrund der Videoaufnahmefunktion auf der Konsole vermehrt zu Abstürzen gekommen. Das Feature könnte aber in Zukunft wieder zurückkommen.