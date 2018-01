Nintendo Switch interessiert Software-Entwickler mehr als Xbox One

In Sachen Performance kann die Nintendo Switch nicht mit der Xbox One, der PlayStation 4 und erst recht nicht mit dem PC mithalten. Dennoch ist der Handheld-Hybrid bei Entwicklern offenbar sehr beliebt. Es gibt anscheinend sogar mehr Interesse an dem Gerät als an der Microsoft-Konsole.

Die Game Developers Conference hat eine Umfrage mit knapp 4000 Entwicklern gemacht und diese gefragt, für welche Plattformen sie am liebsten programmieren wollen, wie The Verge berichtet. 36 Prozent der Befragten haben die Nintendo Switch angegeben, während nur 28 Prozent die Xbox One genannt haben. Das ist insofern interessant, als dass die Switch der Konkurrenz von der Leistung her unterlegen ist, sodass bei der Entwicklung etwa Abstriche in der Optik gemacht werden müssen. Zudem dürfte es wegen der Performance auch schwierig sein, Games von der PS4 und der Xbox One auf die Nintendo-Konsole zu portieren.

Spiele verkaufen sich gut

In der Umfrage liegt die PlayStation 4 aber noch vor der Nintendo Switch: Sonys Spielegerät hat es auf 39 Prozent geschafft. An der Spitze steht der Computer mit 59 Prozent. Die Nintendo-Konsole ist bei Entwicklern möglicherweise deshalb so beliebt, da sich die Spiele gut verkaufen: So haben 23 Prozent der Befragten angegeben, dass sich die Games hier genau so gut wie auf anderen Konsolen verkaufen. 28 Prozent behaupten sogar, dass sie bessere Absatzzahlen auf der Switch als auf anderen Plattformen erzielen.

Die Verkaufszahlen für die Nintendo Switch steigen auch immer weiter an, sodass mittlerweile viele Spieler auf den Hybriden zurückgreifen. Im Dezember 2017 waren es schon mehr als 10 Millionen Geräte, die weltweit über die Ladentheke gewandert sind. Die Bestseller-Games sind offenbar "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" und "Super Mario Odyssey". Im April 2017 soll das neue Zelda-Spiel sogar häufiger verkauft worden sein als die Konsole selbst. Die Arbeiten an einem Nachfolger haben bereits begonnen.