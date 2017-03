Nintendo Switch gehackt: Jailbreak offenbar bereits gelungen

Lücke im Betriebssystem der Nintendo Switch entdeckt: Der Hacker Luca Todesco ist in erster Linie für seine iOS-Jailbreaks bekannt, doch nun hat er sich offenbar direkt nach dem Release der neuen Konsole von Nintendo angenommen – mit Erfolg, wie ein Foto nun beweisen soll.

Auf dem Twitter-Account qwertyoruiop wurde ein Bild veröffentlicht, auf dem die Nintendo Switch und im Hintergrund ein MacBook zu sehen ist. Dazu schreibt Luca Todesco nur die Worte: "that's just how it goes". Frei übersetzt bedeutet das etwa: "Das ist nur, wie es funktioniert." Auf der Konsole selbst ist außer dem Wort "done" ("erledigt") zu sehen, dass Todesco den mutmaßlichen Jailbreak in Kooperation mit Team Pangu erreicht hat.

In diesem Artikel O2 Free M

Lücke unbekannt

Wie genau der Jailbreak bei der Nintendo Switch funktioniert, erklärt Todesco nicht. Demnach ist auch nicht bekannt, welche Lücke er für das Öffnen des OS genutzt hat. Ob es jemals ein Tool geben wird, mit dem andere Entwickler und Nutzer der Switch selbst das Betriebssystem der Konsole öffnen und womöglich modifizieren können, kann deshalb ebenfalls noch nicht gesagt werden.

Sollte es in Zukunft dazu kommen, dürfte der Jailbreak die Nintendo Switch aber für viele Bastler interessanter machen – vor allem, wenn dann auch Spiele und Anwendungen abseits der offiziellen Kanäle von Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn es Nintendo nicht gefallen dürfte, könnte ein offenes OS laut Redmond Pie die Verkäufe langfristig ankurbeln.