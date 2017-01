Nintendo Switch kann womöglich bald in Wunschfarben bestellt werden

In Europa gibt es die Controller für Nintendo Switch auch in Rot und Blau

Gibt es bald neue Farben zur Gestaltung der Joy-Cons für Nintendo Switch? In seiner Heimat Japan bietet Nintendo offenbar mehr Auswahlmöglichkeiten für die Farben der Konsolen-Komponenten als in anderen Regionen. Mit etwas Glück wird sich das aber noch ändern.

Hierzulande stehen zum Beispiel zwei unterschiedliche Varianten der Nintendo Switch zur Auswahl: eine mit Joy-Cons in Rot und Blau, die andere mit grauen Controllern. In Japan sollen sich diese Farben vor dem Kauf der Konsole beliebig kombinieren lassen, wie Polygon berichtet. Für die Joy Con-Straps stehen dort sogar vier Farben zur Auswahl: Zu den eben genannten Farben kommt noch Schwarz hinzu. Die Farben lassen sich offenbar nach Belieben kombinieren. Eine Voraussetzung für den Erhalt der Konsole mit Joy-Cons in Wunschfarben ist, dass der Käufer ein "My Nintendo"-Mitglied ist und über den Nintendo Store bestellt.

Verkaufstaktik von Nintendo?

Laut TechnoBuffalo sei es durchaus wahrscheinlich, dass diese Option bald noch mehr Farben einschließt. Demnach handele es sich um eine Verkaufstaktik von Nintendo, um Besitzer der Konsole nach einer Weile zum Kauf von neuen Controllern zu bewegen – zumindest in Japan. Ein Vorteil ist, dass Nintendo Switch nicht wie beispielsweise manche Smartphones an bestimmte Regionen gebunden ist. Wer also in den Besitz einer japanischen Konsole in den Wunschfarben gelangt, kann diese auch hierzulande verwenden.

Ob diese Taktik angesichts der ohnehin hohen Kosten für die Konsole aufgeht, ist zumindest fraglich. Immerhin wurde erst unlängst bekannt, dass Nintendo Switch auch auf westlichen Märkten ein bisher unbekanntes Feature mitbringen wird: die Unterstützung von mehreren Nutzerprofilen an einem Gerät.