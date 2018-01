Nintendo Switch: Kommen "Red Dead Redemption" und "GTA V"?

Vieles lässt vermuten, dass Nintendo am 11. Januar eine neue Folge der beliebten Nintendo Direct-Show präsentieren wird, in der zahlreiche Ankündigungen für die Nintendo Switch gemacht werden sollen. Neben kleineren Überraschungen schaffen es in 2018 wohl auch zwei echte Schwergewichte auf die Hybrid-Konsole.

Es bleibt spannend, was die Neuerscheinungen für die höchst beliebte Nintendo Switch angeht. Kann Nintendo das hochkarätige Momentum aus 2017 halten und auch das neue Jahr zum Jahr der tragbaren Hybrid-Daddelkiste machen? Glaubt man dem Insider "Das Vergeben" werden auf der Nintendo Direct Show, die am 11. Januar ausgestrahlt wird, weitere Gaming-Highlights für 2018 vorgestellt.

Open World bald überall?

Glaubt man den Ausführungen von "Das Vergeben" – der in der Vergangenheit mit seinen Voraussagen leider nicht immer richtig lag – dann werden in der Nintendo Show nicht nur die "üblichen Verdächtigen" wie "Pokémon Switch", "Metroid 4" und ein neues "Animal Crossing" näher beleuchtet, sondern auch zwei echte Asse aus dem Ärmel gezogen. Nachdem Rockstar Games mit der Umsetzung des Detektiv-Abenteuers "L.A. Noire" vorgefühlt hat, werden nun wohl ertragsträchtigere Geschütze aufgefahren. Denn es könnte durchaus passieren, dass sowohl der Western-Kracher "Red Dead Redemption" als auch das Über-Open-World-Spiel "GTA V" bald in Bus und Bahn auf der Switch spielbar sein wird. Zusätzlich winken noch weitere Umsetzungen wie etwa das Superhelden-Prügelspiel "Injustice 2" und der Koop-Shooter "Killing Floor 2".

